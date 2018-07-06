Нужна централизация и единый стандарт школьного питания, — Гонова

«Мы прорабатывали самостоятельно все возможные модели организации поставок школьного питания, и в итоге поддержали вариант, предложенный городской администрацией. Наше мнение: необходима централизация и единый стандарт. А для этого нужен единый поставщик для всех», — считает Светлана Гонова.

«Единственное, что вызывает сомнения: хотелось бы, чтобы конкурс выиграл ЕЦМЗ, качество работы предприятия на хорошем уровне. Но остается вероятность, что победителем может стать компания, например, из другого региона. И тогда прекрасная идея о том, что централизованное производство питания детей должно включать в себя родительский контроль, уйдет. Эта великолепная модель не будет реализована. Но будем надеяться, что у ЕЦМЗ еще есть достаточно времени, чтобы подготовиться и выиграть конкурс», — прокомментировала член Общественной палаты Нижнего Новгорода.