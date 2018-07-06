Как изменилась бедная Настя:биография с фото Елены Кориковой

В 2003 году на телевизионные экраны вышел сериал «Бедная Настя». В этой исторической драме, которая транслировалась в 34 странах мира, главную роль сыграла малоизвестная актриса Елена Корикова . Зрителю не могла не понравиться хрупкая фигура 31-летней артистки (хотя ее героиня была совсем юной барышней на выданье), изящные черты поистине ангельской внешности. А как выглядит Елена Корикова сейчас и делала ли она пластические операции видно на фото 2018 года.

Биография

Будущая звезда Елена Корикова родилась в Тобольске 12 апреля 1972 года. Ее родители, Юрий Алексеевич иТатьяна Кориковы развелись вскоре появления дочери на свет. Мама артистки была балериной, из-за плотного графика гастролей у нее не хватало времени на ребенка. Поэтому Елена до 8 лет воспитывалась у дедушки с бабушкой в деревне недалеко от Тобольска. Затем вместе с матерью девочка перебирается в Ростов-на-Дону.

Впервые с актерством Елена Корикова познакомилась еще во время обучения в школе — она посещала местный театр-студию «Эпос». Костюмы для выступлений дочери шила ее мама. Однажды в газете Кориковой встретилось объявление о наборе актеров для городского Драматического театра. Уровень профессионализма не имел значения. Девушка несколько подвергала сомнению свой талант, однако на отбор пришла и совсем не зря — ее отобрали. Так началась новая, творческая страница в биографии Елены Кориковой.

yandex_ad_1 Писать ее она продолжила уже после окончания школы, успешно сдав вступительные экзамены в ВГИК и став студенткой мастерской известного Сергея Соловьева

Еще учась на первом курсе Корикова получила свою первую роль в кино. Ее героиню звали Маша, а фильм, который снял Анатолий Матешко назывался «Ха-би-ассы».

На протяжении учебы во ВГИКе у Кориковой было много работы. Первое профессиональное признание пришло после фильма «Барышня-крестьянка». За участие актриса получила премию «Ника». Дипломной работой стало участие в спектакле «Чайка», который ставился в театре «Современник». Вообще, профессиональная биография Елены Кориковой тесным образом связана с ее личной жизнью.

Личная жизнь

Елена Корикова только однажды была официально замужем. Первого супруга звали Дмитрий Липскеров , он писатель. Однако брак был недолгим. Неизвестно, что послужило причиной развод — разница в возрасте (Дмитрий старше Елены на несколько лет) или во взглядах на жизнь. Некоторые близкие к паре люди утверждают, что всему виной стали ссоры и житейские проблемы

Но еще до развода личная жизнь Кориковой была насыщена романами. Один из них привлек внимание всего актерского мира России. В 90-х годах актриса знакомится с сыном своей коллеги Екатерины Васильевой Дмитрием Рощиным . Пара была очень красивая. Узнав о беременности любимой, Рощин заговорил о свадьбе. Однако Васильева сделала все, чтобы сын расстался с Кориковой. Сын Арсений родился уже после расставания, что и подтолкнуло Рощина не признать отцовство. Позднее он принял сан священника, женился.

Но даже рожденные в официальном браке дети не заставили мужчину признать Арсения.

Воспитанием Арсения занимался третий возлюбленный Кориковой оператор, режиссер Максим Осадчий . В 1998 году они все вместе уезжают в Америку. Здесь актриса стала лицом модного дома «Жак Дессанж». Через несколько лет пара возвращается в Россию. Гражданский брак Кориковой и Осадчего продлился 10 лет.

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Актриса неоднократно уходила от мужа, затем возвращалась. Но, несмотря на все попытки, семью спасти не удалось. Может причиной послужило то, что у пары не появились совместные дети.

Некоторые связывают расставание Кориковой и Осадчего с началом съемок актрисы в «Бедной Насти» и нахлынувшей популярностью. Другие говорят, что причиной послужил бурный роман с партнером по съемкам Даниилом Страховым . Однако сами актеры отрицали связь друг с другом.

Позднее можно было наблюдать роман Кориковой с известным ведущим Андреем Малаховым . Как показалось поклонникам артистки, Малахов слишком картинно, хоть и красиво ухаживал за любимой. Достаточно быстро пара распалась.

yandex_ad_2 Ходят слухи, что у Кориковой был роман с теннисистом Маратом Сафиным . Подпитывала их и сама актриса, неоднократно заявлявшая что встретила того, о ком мечтала всю свою жизнь. Но, несмотря на это, роман окончился расставанием.

Дальше личная жизнь Кориковой была наполнена любовью к Сергею Астаховым. Актеры были вместе около двух лет, но все же расстались. После Корикову часто замечали в компании продюсера и режиссера Сергея Черных.

Елена Корикова сегодня

Популярность, многочисленные романы и привлекательная внешность сделали Корикову предметом многочисленных слухов. Это заставило актрису скрыть многих из своих фотографий от публики. Однако верный поступок сыграл с Кориковой злую шутку — артистку стали подозревать в том, что она делала пластику.

Из-за скрытности артистки стали говорить о том, что Корикова сделала инъекции «молодости» и после одной из них у нее перекосило лицо настолько, что вчерашняя красавица превратилась в чудовище. Более того, актрису обвиняли в алкоголизме. Однако то, как выглядит Елена Корикова сейчас никак не подтверждают эту информацию. Более того, на своей странице в Instagram артистка в мае 2018 года разместила фото судебного решения по иску против Экспресс Газеты. Именно это издание в свое время разместило информацию о том, что Корикова спилась.

Если внимательно рассмотреть фото 2018 года и снимки поздних сроков, можно отметить, что сейчас Елена Корикова сменила свой природный платиновый оттенок волос в утонченный рыжий. Облегающая силуэт одежда сменилась нарядами, которые скрывают некоторые возрастные изменения. Косметики чуть меньше, что неудивительно, если вспомнить, что актрисе уже 46 лет — макияж должен быть более утонченным. Талия стала не такой тонкой, обзаведясь несколькими лишними килограммами.

На все вопросы о своей чуть изменившейся фигуре Корикова отвечает вполне достойно — ни одному человеку не подвластно время и возраст, конечно же, берет свое. Однако к критике, по ее словам, она относится спокойно, воспринимая ее как к ориентир для совершенства.

Рассматривая фото 2018 года многие поклонники, да и критики тоже, отмечают — сейчас Елена Корикова выглядит более счастливой. Отказавшись от карьеры в кино и полностью перейдя на работу в театр, артистка смогла стать собой. Сегодня она много играет в театре, пробует разные роли.

Корикову неоднократно спрашивали о том, делала ли она пластические операции. Но каждый раз она уверяет, что никогда не решится на то, чтобы лечь на стол хирурга.