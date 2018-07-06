Престарелого педофила из Сыктывкара осудили на 10 лет

8 января 2018 года преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения насильно принудил трехлетнюю девочку к половому акту. В это время ее мать и бабушка вместе с возлюбленной педофила пьянствовали на кухне. После случившегося пенсионер попросил ребенка ничего не рассказывать маме и сохранить в тайне их «маленький секрет».

Тем не менее жертва тут же сообщила обо всем матери, которая незамедлительно вызвала полицейских. Насильник попытался спрятаться у своего знакомого, но правоохранители нашли и задержали его.

Подсудимый себя виновным так и не признал. Уголовное дело было возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Во Владивостоке Первомайский районный суд признал местного жителя виновным в неоднократном вступлении в половую связь с несовершеннолетней. Преступление против ребенка пресекли родственники фигуранта, проживающие с ним в одной квартире.