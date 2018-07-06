Национальная безопасность. Почему в США проще делать бизнес на охране жизни и здоровья

Рынок решений для безопасности очень сложен. В каждой стране найдутся свои особенности, будь то менталитет или местное законодательство, поэтому если вы решили создать социально ориентированный продукт — вам нужно серьезно подойти к выбору рынка и внимательно изучить психологические особености аудитории. Почти все технологические решения и устройства по обеспечению личной безопасности, хотя их в целом не очень много на рынке, имеют схожую аудиторию так, как их целью является защита физически более слабых людей. В нашем случае основная аудитория — женщины, потому что в они в среднем физически слабее мужчин, и в случае прямого конфликта могут больше пострадать. Мужчины чаще приобретают продукт для дочери, матери, жены — часто в подарок. Иногда это человек в возрасте с проблемами со здоровьем.

Стать жертвой насилия женщина может как дома, так и вне. Чаще всего в роли обидчика оказывается знакомый ей человек. Есть статистика, которая подтверждает, что в основном женщины страдают от рук членов семьи, родственников, либо людей с которыми они были в отношениях. В этом и кроется основная загвоздка. Когда инциденты происходят между близкими людьми, правоохранительная коллизия не может решить проблему — нужны свидетели, а их обычно нет. Это сложнейший социальный клубок, в котором еще никто не разобрался ни в России, ни в США.

Если говорить о затяжном домашнем насилии, то быстрая помощь заключается в том, чтобы разделить конфликтующие стороны. Проще говоря, надо спасаться, бежать из того места, где тебя бьют. Многие женщины не могут себе этого позволить, потому что находятся в финансовой зависимости от супруга. Для решения этой проблемы в США есть много частных благотворительных организаций, которые могут предоставить временное жилье пострадавшей. Из российских аналогов могу вспомнить только центр «Сестры».

Каждый день американские СМИ публикуют материалы, посвященные этому вопросу, любой случай получает колоссальную огласку. Иногда ситуация доводится до абсурда, все инциденты трактуются одинаково: произошел конфликт — виноват мужчина. По-другому быть не может. Потерпевшей всегда будет женщина — она же физически слабее, поэтому не способна дать равнозначный отпор обидчику.

Пример. На вечеринке мужчина пытался познакомится с девушкой, предложив ей провести эту ночь вместе. А оказалась, что его избранница работает с ним в одной компании. Спустя десять лет она решает вспомнить об этом инциденте и делает публичное заявление, после которого любвеобильного парня за непристойное предложение увольняют с работы. Люди теряют работу из-за проступков, которые они совершили 20 лет назад. С одной стороны можно радоваться и говорить, что зло оказалось наказанным много лет спустя, с другой — все случаи разные, и если где-то действительно можно усмотреть состав преступления, то где-то имело место неосторожное слово, из-за которого человек лишается всего. Американская пресса не делает разницы между доказанным серьезным преступлением и неуклюжим романтическим подкатом. На мой взгляд, от такого замыленного взгляда больше вреда, чем пользы.

В результате, американские мужчины стали бояться встречаться с женщинами один на один. Назначаешь встречу местному бизнесмену, а вместе с ним приходит группа поддержки из семи человек. А вдруг после переговоров я выйду и скажу, что этот человек положил мне руку на коленку без моего согласия? Нужны свидетели. Но с другой стороны, как много вы знаете в России адвокатов и юридических контор, которые бы хотели решать подобные вопросы? Юридически американки подкованнее нас. С любого мероприятия в США вы уйдете со стопкой визиток специализированных адвокатов. В этом заключаются основные отличия в отношении к безопасности женщин в США и России.

Освоение целины

Российский рынок не самый очевидный для продвижения технологического продукта в области безопасности. Причин много. Успех на российском рынке мало что дает, а вот если у вас получится успешно занять свою нишу на американском рынке, выйти на другие будет проще. Технологичные разработки в области личной безопасности стоят больших денег, россияне просто не смогут позволить себе ваш продукт, как бы ответственно они ни относились к своей жизни и здоровью. В целом в Америке это сегмент рынка лучше развит — только представьте, какое поле придется вспахивать стартапу в России.

Стоит рассмотреть как устроена работа правоохранительных органов в США и России, и сразу станет понятно, где ваш продукт будет востребованнее. В США руководителя полицейского департамента выбирает местное население, а у нас нет. Поэтому для нашей полиции в приоритете те задачи, которые им ставит федеральное руководство, а какие у населения проблемы — это уже второстепенный вопрос. Есть большая проблема со сбором адекватной криминальной статистики. На нашу статистику нельзя ориентироваться, мелкие преступления не фиксируются просто потому, что один участковый не способен со всем справиться. Не хватает низового персонала. Венчурный рынок в России менее развит, многие здесь не до конца понимают, как это работает. При всех сложностях, с которыми вы столкнетесь при выходе на американский рынок, основать стартап в США будет легче, чем здесь. Наш рынок непрозрачен, а для стартапа это болезненно — когда ты не понимаешь, в каких условиях работаешь.

Правила безопасности для выхода на рынок

1. Занимаясь маркетингом продукта безопасности, нужно быть осторожным. Нельзя нагнетать обстановку в стиле «все плохо, и если вы не купите наш продукт, вас убьют, изнасилуют, покалечат». Аудитория не хочет, чтобы какая-то коммерческая компания рассказывала ей о негативе, который происходит в мире. Нужно найти правильные слова, которые не запугают людей, а покажут важность проблемы. Народ нужно воодушевлять — говорить, что с вашим продуктом они станут увереннее, а их жизнь — безопаснее. Да, проблемы есть, и вы сами о них знаете. Давайте говорить не о них, а о способах их решения.

2. Рынок безопасности очень консервативный — технологические системы старые и интеграция будет сложной. У нас не получилось несколько партнерств, потому что было сложно технологически состыковаться. Если в банкинге, страховании, медицине, торговле давно все оцифровано, в сфере безопасности — лес дремучий. Например, тревожная кнопка в магазинах какой была 50 лет назад, такой же осталась и сегодня. До нее нужно добежать, потом нажать и только после этого по телефонным кабелям передается сигнал SOS. То же самое с защитой дома — все системы строятся на базе стационарных линий. Сотовые вышки есть повсеместно, но почему-то переход на новые технологии всегда воспринимается негативно: «Есть же эта тревожная кнопка? Пусть она и стоит».

3. Ваш продукт должно быть сверхнадежным. Если зависла компьютерная игра, люди поплевались и забыли про вашу ошибку. А с продуктом безопасности так не получится: в лучшем случае ваш клиент отделается испугом, в среднем — травмой, в худшем — погибнет. Выбирайте простые и проверенные решения, не нагружайте свою разработку лишними функциями. Зачем продукту, который создан с целью сохранить человеку жизнь, мерить шаги или пульс? Все эти излишества не нужны, потому что чем сложнее продукт, тем больше в нем ошибок может быть. Выберите одну линию и следуйте ей.

Читайте также

Женская борьба. Как защитить себя от домашнего насилия Чувства под запретом. Как служебные романы отражаются на стоимости акций Найти и обезвредить. Как распознать дискриминацию по половому признаку