Скандалы ЧМ-2018: Для кого в России наступило время шлюх

После моей статьи «Время шлюх» в России начались огненные споры не только о поведении мужчин и женщин на чемпионате мира — 2018, но и об их отношениях в принципе. Споры эти не утихают до сих пор. Наоборот, они только разгораются. Прежде всего, усилиями определённых деятелей и СМИ, который, стараясь вписаться в контекст, тужатся поймать свою волну хайпа.

Однако качество этих споров, как и их предмет, оставляют желать не просто лучшего, но кардинального пересмотра. И в то же время эта дискуссия подтверждает, что, во-первых, в обществе есть серьёзные проблемы, а, во-вторых, то, что общество это не в состоянии говорить о вещах действительно серьёзных, предпочитая концентрироваться на следствиях, но не на причинах.

За последние дни я дал десятки комментариев и интервью иностранным журналистам. И ни один из них не задал мне идиотский вопрос: «Почему вы, Платон Беседин, обозвали всех россиянок шлюхами?» Да, спрашивали разное, но дна меж тем так никто и не пробил. Однако российские СМИ предпочли сконцентрироваться именно на этом постулате: кто-то обозвал всех россиянок шлюхами. Это враньё. И враньё намеренное.

Вот — один из последних примеров: материал, вышедший на «Лента.ру» и озаглавленный как «Раздвигают ноги на инстинктивном уровне». У этого текста есть подзаголовок: «Россиянок обвиняют в „шлюховатости“. Их преследуют и унижают толпы мужчин». Кроме прочего, текст включает в себе следующий бездоказательный пассаж: «Они стали выискивать девушек, попавших в один кадр с иностранными фанатами, травить их в соцсетях и призывать к физической расправе над ними. Своеобразным манифестом этого движения стала статья в » Московском комсомольце » под заголовком «Время шлюх» ранее малоизвестного колумниста Платона Беседина, в которой он назвал россиянок «потасканными девками с заниженной социальной ответственностью».

Но! Мой тезис о «потасканных девках» касался не «россиянок», а определённой группы лиц, продающейся иностранцам за деньги. Тогда для чего авторы материала сознательно запускают дезинформацию в массы? Да для того же, почему они называют мой текст «манифестом» тех, кто выступает за расправу над женщинами. Хотя в статье «Время шлюх» несколько абзацев посвящены недопустимости подобного явления.

Авторы материала — и он лишь один из примеров, ибо имя им легион — сознательно провоцируют и вводят читателя в заблуждение. Они делают это не только ради хайпа, но и для того, чтобы взвалить ответственность за происходящее не на ряд социальных причин, а на конкретные персоналии. Это намеренное сужение проблемы, а, значит, и попытка скрыть её. И, кроме того, это намеренное разжигание розни между женщинами и мужчинами в нашей стране. Раз. И два — защита проституции и дискредитации России в глазах иностранцев.

Этот образ действия свидетельствует: выстроена медиаматрица, которая работает не на объединение страны, не на создание системы ценностей, а на разделение народа, на воспитание того самого мировоззренческого «поколения шлюх», которому прививается принцип «продавай и продавайся, и не думай». И именно СМИ ведут в данном направлении соответствующую работу. Их реакция на мой материал, в котором говорилось, прежде всего, о недопустимости подобной матрицы, является тому подтверждением.

Поведение некоторых россиянок, млеющих перед иностранцами и готовых отдаваться им, лучше всего за деньги, является не первопричиной, а следствием того, как воспитываются люди сегодня, какими образами их накачивают СМИ. С утра до вечера мы видим, как актёры выясняют отцовство, а девицы борются за «холостяка», выставляя себя как товар. Создаётся дешёвый и примитивный образ женщины, которая должна сделать себя, чтобы продаться подороже. Медиаматрица воспевает женщину именно как товар, и неудивительно, что многие — в том числе, и некоторые женщины — сами начинают так к этому относиться.

Мы смирились с шоу «Дом-2», к примеру. Ты можешь не смотреть, но он вещает с телеэкранов. Воспитано целое поколение зрителей «Дома-2». Кто, в основном, идёт туда? Те, кто не имея ни мозгов, ни совести, но имея соответствующие груди и губы, хочет получить некую медийность, чтобы затем выгодно продать себя. Неудивительно, что после некоторые девицы с этого шоу либо умирают от передозировки наркотиков, либо наказываются за реальную проституцию.

Под видом сексуального воспитания нам подсовывают уничтожение семейных ценностей, подсовывают секс исключительно как товар. Нет ничего предосудительного в том, чтобы самой выбирать себе партнёра, однако странно выставлять это на всеобщее обозрение, устраивать разнообразные тренинги, в том числе, и по тому, как лучше «окучивать» иностранцев. Именно этот аспект, а не сама связь россиянок с иностранцами, дискредитирует нашу страну.

Это всё — следствия установленной матрицы, которую необходимо переформатировать. Однако журналисты, подобные тем, что написали свою статью на «Ленте.ру», сознательно поддерживают её, так как иначе они остаются без «хлеба насущного».

Основной конфликт сегодня заключается не в том, как россиянки знакомятся и спят с иностранцами и как российские мужчины преследуют их за это (однако и эта проблема требуют решения), а в том, что у нас в принципе нет модели семьи, модели гендерных отношений. То, что существовало, сознательно разрушили, заклеймив как архаичное. То, что строится на его обломках, больше напоминает горящий публичный дом, по которому скачут проститутки, хейтеры, маньяки, феминистки, кто-то ещё.

И это вопрос не только сексуальный, гендерный, психологический, но и идеологический. Прежде всего, идеологический. Вот о чём надо говорить, не сужая проблему до того, кто к кому в какие трусы лезет. Последнее мы и так с утра до вечера наблюдаем в нашем медиа: то, что отупляет народ, низводя его до биомассы, существующей на первичных инстинктах. И повторение мантр вроде «наказать россиянок за распутное поведение», «мой тело — моё тело» не приближает нас к решению проблемы, а, наоборот, только усугубляет её.

Возможно, наши СМИ этого не понимают. Но тогда они очень глупы. А если понимают и действуют сознательно, то намеренно совершают диверсию — не только гендерную, но и идеологическую. И тогда им надо задать вопрос: так, простите, а шлюхи кто? Не те ли, кто оболванивает и перевирает, отупляя и развращая народ?

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