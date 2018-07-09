мимими дня: Кейт Миддлтон и принц Уильям крестили крошечного принца Луи 

Третьему ребенку Кейт Миддлтон и британского принца Уильяма, маленькому принцу Луи всего два с половиной месяца — настал день его крещения!
В королевскую часовню Сент-Джеймсского дворца в Лондоне Кейт Миддлтон принесла маленького принца на руках, а за ней, ведя за руки старших детей, следовал Уильям. Пришли на крещение и принц Чарльз с Камиллой Паркер-Боулз, и принц Гарри с новоиспеченной женой-герцогиней Меган Маркл.
Абсолютное мимими!
Интересно, когда маленький принц появится и у Гарри с Меган?
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Фото:Instagram, Esat News / PA POOL