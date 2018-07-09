Принц Гарри купил на крестины племяннику Луи первое издание «Винни-Пух и все-все-все» за 10,5 тысячи долларов

9 июля 2018 года в Лондоне в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца состоится крещение принца Луи, третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских.

Принц Луи Артур Чарльз появился на свет 23 апреля в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне. Он стал пятым в очереди на трон после своего деда принца Чарльза , своего отца принца Уильяма , а также старших брата и сестры — принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Крестить Луи сегодня будет сам Его Высокопреосвященство архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

На крестины приглашены только самые близкие. А общее правило таково, что если вас пригласили на крестины, то подарок, безусловно, необходим. Подарок может быть не связан с религией и не быть дорогим, но это должно быть что-то особенное. С серебром обычно нельзя ошибиться: ложечка, детский браслетик, коробочка для первого выпавшего зуба, рамка для фотографии. Но подойдут и сборник сказок, детский стульчик с инициалами крестника или даже качели, образовательные игрушки и тому подобное.

Как сообщает

Всего в 1926 году в первом тираже «Винни-Пуха» было издано 30 тысяч экземпляров. Гарри приобрел этот раритет в антикварном букинистическом магазине

в Кенсингтоне.

Как сообщил источник, близкий к принцу, одни из самых счастливых воспоминаний детства Гарри связаны с тем, как его мама, принцесса Диана, читала ему эту книгу на ночь.

Принц Луи Артур Чарльз Кембриджский родился 23 апреля 2018 года в частном отделении лондонской больницы Сент-Мэри и в соответствии с традицией королевского двора будет крещен в возрасте трех месяцев.

9 июля — особенно романтический день в анналах Виндзоров, так что вряд ли эта дата выбрана случайно. Именно в этот день в 1947 году юная принцесса Елизавета и ее жених, будущий принц Филип, объявили о своей помолвке, напоминает

Старший брат виновника нынешнего торжества, принц Джордж, также был крещен в три месяца, а вот принцессу Шарлотту крестили чуть раньше — в два месяца, но тоже в июле.

С принцессой Шарлоттой получилось еще одно отступление от общего правила — ее крестили не в Лондоне, а в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, на западе Англии, в графстве Норфолк, где находится Сандрингемский дворец — и где тогда жил принц Уильям со своей семьей.

С принцем Луи, правда, тоже имеется одно отступление от правил: крестины назначены не на утро, как обычно, а на 16:00 по британскому летнему времени и, по заявлению Кенсингтонского дворца, продлятся примерно 40 минут.

Это будет первый шанс для широкой публики увидеть нового принца, не считая того момента, когда герцог и герцогиня Кембриджские появились с ним на руках на ступеньках лондонской больницы в апреле этого года.

И церковь, и часовня Сент-Джеймсского дворца имеют особое значение для Уильяма и Кейт: в августе 1961 года в церкви Святой Марии Магдалины была крещена принцесса Диана, мать Уильяма, а в королевской часовне стоял ее гроб накануне похорон в сентябре 1997 года.

В этой же часовне прошла обряд конфирмации — то есть сознательного исповедания веры — сама Кейт накануне брака с принцем Уильямом, поскольку хоть она и была крещена в англиканской церкви в возрасте пяти месяцев, но в подростковом возрасте конфирмацию не проходила.

Королевских младенцев по обыкновению крестят в специальной крестильной купели из позолоченного серебра в форме лилии, которая хранится в лондонском Тауэре.

В ней крестили всех, кто родился в британской королевской семье после 1841 года, включая, разумеется, и принца Джорджа, и принцессу Шарлотту. Кстати, на ее крещение купель впервые была вывезена за пределы Лондона и доставлена в Сандрингем. В ней же крестили и королеву Елизавету в 1926 году в Виндзоре.

А используется для обряда святая вода из реки Иордан. В Англии обычно никто не окунает ребенка в купель с головой: священник ограничивается лишь тем, что орошает святой водой его голову.