Вся королевская семья Великобритании придет на крестины принца Луи

Священное таинство. Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к крестинам своего младшего сына принца Луи, сообщает телеканал «МИР 24».

Мероприятие состоится в понедельник, 9 июля, в Королевской часовне Сент— Джеймсского дворца. Обряд крещения проведет архиепископ Джастин Уэлби. На такое важное событие королевская семья придет практически в полном составе. На крещении будут присутствовать королева Елизавета II принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Гарри и Меган Маркл, а также родственники со стороны Кейт. О том, кто же станет крестными, пока не известно.

Напомним, принц Луи родился 23 апреля 2018 года и стал шестым правнуком королевы Елизаветы II. Править Англией Луи вряд ли доведется, поскольку в очереди на престол он аж пятый. Ему придется пропустить вперед своего дедушку Чарльза, папу Уильяма, старшего брата Джорджа и сестру Шарлотту.

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