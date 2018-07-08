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Вся королевская семья Великобритании придет на крестины принца Луи
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Вся королевская семья Великобритании придет на крестины принца Луи 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Священное таинство. Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к крестинам своего младшего сына принца Луи, сообщает телеканал «МИР 24».
Мероприятие состоится в понедельник, 9 июля, в Королевской часовне Сент— Джеймсского дворца. Обряд крещения проведет архиепископ Джастин Уэлби. На такое важное событие королевская семья придет практически в полном составе. На крещении будут присутствовать королева Елизавета II, принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Гарри и Меган Маркл, а также родственники со стороны Кейт. О том, кто же станет крестными, пока не известно.
Напомним, принц Луи родился 23 апреля 2018 года и стал шестым правнуком королевы Елизаветы II. Править Англией Луи вряд ли доведется, поскольку в очереди на престол он аж пятый. Ему придется пропустить вперед своего дедушку Чарльза, папу Уильяма, старшего брата Джорджа и сестру Шарлотту.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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