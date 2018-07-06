Маленькие преображенцы вступили в экологический кружок «ZooРадуга»

Интерактивные занятия в эколого-просветительском центре «Конный двор» продолжились в июле.

Летний кружок «ZooРадуга» для детей от шести лет работает на базе эколого-просветительского центра «Конный двор» В Терлецком лесопарке уже в течение трех лет. Каждую неделю в кружке собираются юные любители природы.

Встречи носят тематический характер и проходят «в одном цвете». В рамках беседы юные экологи узнают о животных, носящих окрас определенного оттенка. Среди них могут быть ярко-красные насекомые, лучезарно-желтые птицы, синие лягушки или зеленые млекопитающие. В кружке действует специальное правило: каждый ребенок, пришедший в одежде того цвета, речь о котором пойдет на мероприятии, получает приз.

Занятия в кружке продолжатся на протяжении всего июля и будут проходить каждый четверг, всегда начинаясь в одно и то же время — 15:00. Вход на встречи кружка свободный.

Подробности можно узнать по телефону 8 (495) 672-88-65.

Эколого-просветительский центр «Конный двор» расположен по адресу ул. Металлургов, д. 41.