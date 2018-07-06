В зеленоградских зонах отдыха у водоемов начинают работу тележки с мороженым и напитками

Префектура округа заключила договора на осуществление торговой деятельности нестационарных торговых объектов «Тележка» по продаже мороженого и прохладительных напитков в зонах отдыха у водоемов в Зеленограде. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил заместитель префекта округа Дмитрий Лавров

— Если позволят погодные условия, тележки с мороженым и напитками начнут свою работу уже в ближайшие выходные, — пояснил заместитель префекта.

Напомним, нестационарные торговые объекты будут работать в зонах отдыха у Большого городского пруда (напротив пляжа), у Школьного озера (напротив пляжа), у Черного озера и у Михайловского пруда (у ТЦ «Грин»).