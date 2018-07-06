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В зеленоградских зонах отдыха у водоемов начинают работу тележки с мороженым и напитками
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В зеленоградских зонах отдыха у водоемов начинают работу тележки с мороженым и напитками 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Префектура округа заключила договора на осуществление торговой деятельности нестационарных торговых объектов «Тележка» по продаже мороженого и прохладительных напитков в зонах отдыха у водоемов в Зеленограде. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил заместитель префекта округа Дмитрий Лавров.
— Если позволят погодные условия, тележки с мороженым и напитками начнут свою работу уже в ближайшие выходные, — пояснил заместитель префекта.
Напомним, нестационарные торговые объекты будут работать в зонах отдыха у Большого городского пруда (напротив пляжа), у Школьного озера (напротив пляжа), у Черного озера и у Михайловского пруда (у ТЦ «Грин»).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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