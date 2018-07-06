В столице Югры чествуют хранителей семейных ценностей!

Сегодня, 6 июля, в стенах ЗАГСа состоялось чествование супружеских пар, которые прожили вместе более полувека и через многие десятилетия пронесли любовь и преданность друг другу, внесли свой особый вклад в развитие города.

В канун празднования Дня семьи, любви и верности медалью «За любовь и верность» награждены Коноплянко, Ардашевы, Кузовниковы, Дербеневы. Медаль «За любовь и верность», учреждена Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Данной награды удостаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, «получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев» и «воспитавшие детей достойными членами общества».

Памятным знаком Думы города Ханты-Мансийска «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония» отмечены Чеченкины, Захаровы, Сорокины, Ивановы, Доронины.

Заместитель Главы Ханты-Мансийска Майя Есина передала юбилярам слова приветствия от Главы югорской столицы Максима Ряшина

«Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Союз двух верных сердец, скрепленный узами любви и прочной духовной связью, создает главное достояние в жизни человека — семью. Это высшая ценность, сохранение которой является главной задачей нашего времени. В семейном кругу человека, закладываются характер и идеалы формируется личность, дети знакомятся с понятиями радости и счастья, заботы и внимания, начинают ощущать чувство родства, любовь к близким и Родине. Когда в семье царит согласие и радость, общество становится гармоничнее, страна — сильнее. Вы продолжатели славных традиций российского общества. За долгую совместную жизнь вы многого достигли, немало пережили, сохранив любовь и уважение друг к другу. Ваш крепкий союз — образец благополучия, счастья и верности, достойный пример для молодого поколения, начинающего свой семейный путь. Благодарю вас за укрепление духовных, нравственных устоев, которые являются основой для роста будущих поколений, процветания нашей страны, нашего города. Искренне желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия!» — говорится в поздравлении.

От депутатского корпуса к виновникам торжества обратился заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийска Александр Лавренов

«Глядя на вас, могу сказать, что вы ничем не отличаетесь от пар, которые только что заключили свой союз. Отличие только одно — мудрость в ваших глазах. На протяжении жизни вы прошли и через белые, и через чёрные полосы. Пусть впереди у вас будет только единая белая полоса. Желаю вам любви, здоровья и благополучия! Вы — пример для всех нас!», — подчеркнул депутат.

Свои подписи участники мероприятия оставили в книге почёта городского отдела ЗАГС для супружеских пар, которые являются примером для горожан.

После торжественной церемонии юбиляры отправились в природный парк «Самаровский чугас», где для них был организован праздник. Социальным партнером мероприятия выступил гостиничный комплекс «Миснэ», который подготовил для юбиляров специальную праздничную программу и банкет.