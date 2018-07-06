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Джаз Дженнингс сменил пол
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Джаз Дженнингс сменил пол 

Russianshowbiz.info 37 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Джаз Дженнингс, рожденная мальчиком, наконец-то исполнила свою давнюю мечту. Джаз сменила пол на тот, который ей с двух лет был ближе.
Дженнингс много раз говорила, что именно с такого возраста в ней начало проявляться больше женского, нежели мужского. К счастью для Джаз, родители такую новость восприняли совершенно адекватно, во всем поддерживая свое чадо.
До совершеннолетия Дженнингс проходила несколько курсов гормонотерапии, которые позволили ей обзавестись женственными пышными формами. А как только Джаз исполнилось 18, она решила на операцию.
Судя по постам трансгендерной девушки в Инстаграм, чувствует она себя после операционного вмешательства хорошо.
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