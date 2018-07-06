Ребята из филиала «Росток» поучаствовали в экскурсии

Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях

Ребята, посещающие Отделение дневного пребывания детей и подростков филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский», поучаствовали в экскурсии.

Мероприятие прошло в рамках второго месяца проекта «Московская смена». Ребята побывали на предприятии по производству безалкогольных напитков в столице. В рамках экскурсии дети узнали об основных этапах приготовления домашнего кваса.

Ребята поучаствовали в дегустации сладких напитков, сообщили на официальной странице ЦСО «Щербинский» в социальных сетях.