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Юбилярам семейной жизни из Отрадного накануне Дня семьи, любви и верности вручили памятные медали
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Юбилярам семейной жизни из Отрадного накануне Дня семьи, любви и верности вручили памятные медали 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Окружной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел в минувшую среду, 5 июля, в Бабушкинском ЗАГСе. В мероприятии приняли участие, в том числе юбиляры семейной жизни из Отрадного, прожившие в браке более 25 лет — супруги Наталья и Михаил Самарины и Елена и Анатолий Груздевы. Им вручили памятные медали, подарки и цветы.
— С наступающим праздником, который отмечается с 2008 года, супружеские пары поздравили председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и начальник Управления развития социальной сферы префектуры СВАО Сергей Пименов, — рассказали в управе района Отрадное.
Председатель Мосгордумы и начальник соцсферы префектуры пожелали супругам здоровья, любви, согласия и взаимопонимания. (вт)
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