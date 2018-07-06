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За колючей проволокой под Калининградом сшили простыни для сироток
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За колючей проволокой под Калининградом сшили простыни для сироток 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области осужденные женщины из исправительной колонии №4, что поселке Колосовка Зеленоградского района, сшили простыни и наволочки для проживающих в доме «Шанс» сирот.
Все выпускники учреждений Калининградской области для детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении совершеннолетия могут жить тамь в течение 7 лет, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня,
6 июля 2018 года, в УФСИН России по Калининградской области.
Представители благотворительного фонда, осуществляющие проект дома в целях социальной адаптации выпускников интернатов, посетили женскую колонию 5 июля.
В торжественной обстановке, при содействии руководства учреждения, участницы волонтерского движения из числа осужденных передали общественникам 16 наволочек, 14 простыней и 5 полотенец.
Психолог-педагог фонда Анна Анцута, взаимодействующая с учреждением в рамках деятельности Общественного совета при УФСИН, поблагодарила сотрудников и осужденных за проделанную работу. Она выразила надежду на дальнейшее активное взаимодействие и поддержку деятельности фонда.
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