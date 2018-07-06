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Дженнифер Лопес похвасталась обручальным кольцом
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Дженнифер Лопес похвасталась обручальным кольцом 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Похоже, Алекс Родригес в итоге прислушался к тонким намекам Дженнифер Лопес и все же сделал ей предложение. На днях Джен опубликовала в Instagram снимок с празднования Дня независимости, и большую часть внимания поклонники обратили на великолепную фигуру певицы в ярко-розовом купальнике, но в центре кадра, как ни крути, все же элегантно возлежит рука Дженнифер, а на ней красуется кольцо. Да-да, на том самом пальце.
«Я уже взрослая девочка и не хочу торопить события», — отвечала Лопес на все вопросы журналистов о помолвке. А инсайдеры рассказывали, что Алекс давно готов позвать Дженнифер под венец, просто ждет подходящего момента. Судя по всему, он настал, иначе вряд ли она стала бы постить настолько говорящие фото! «В настоящий момент я очень довольна нашими отношениями. Мы понимаем друг друга гораздо лучше, чем большинство людей, — откровенничала Лопес в интервью после года, проведенного с Родригесом. — Наши истории во многом похожи. А это не могло не повлиять на наше отношение и к работе, к жизни вообще и к семье в частности».
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