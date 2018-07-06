Три идеи для вечеринки за городом: недорого и со вкусом

Вечеринка в стиле кэжуал

Стоимость организации: от 0 до 4 000 рублей. Время организации: от 4 до 8 часов. Главная прелесть организации такой вечеринки: можно одним разом пристроить весь дачный хлам, что копился годами в кладовках и на антресолях, потому что теперь это — реквизит! Несите все! Для начала стоит позаботиться о комфорте гостей. Разномастные стулья с дачи не вариант, их обычно всего пара штук, а гостей много. Постелить плед на землю — еще хуже. Жестко, мокро и холодно. Смастерим мебель из подручных средств — из транспортировочных паллет или надежных деревянных ящиков. Получаем достаточно интересную и необычную экологически чистую мебель.

Паллеты можно бесплатно взять на крупных складах (предварительно обсудив это с владельцем) или недорого купить — цена одного поддона начинается от 200 рублей. Для обустройства сидячих мест на 10 человек достаточно 6 паллет плюс 3–4 для стола. Паллеты нужно ошкурить, чтобы не было заноз. Впрочем, есть еще 10 способов рассадить гостей.

Еще можно устроить сиденья из мягких туристических надувных подушек от IntexCorp. Разноцветные подушки имеют водоотталкивающее покрытие. Ровная поверхность и упругость конструкции обеспечат вам хороший отдых.

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Цена: от 270 руб.

Телефон: +7 (495) 500-83-72 Сайт: www.intexcorp.ru Теперь можно заняться освещением — летние вечера хоть и светлые, но дополнительное освещение будет создавать уют и теплую домашнюю атмосферу. Помимо традиционных гирлянд можно использовать старые стеклянные банки: помещаем внутрь свечу, обвязываем веревкой и развешиваем на ветках дерева или растягиваем над столом. Если не хотите заморачиваться со свечами и банками, выберите традиционное украшение — открытки или фотографии.

Бутылкам тоже найдется применение — из них получатся отличные вазы, ведь где-то за забором дачи точно есть поле с ромашками.

Теперь украшаем пространство старыми стульями, сундуками и прочим домашним скарбом — расставляем хаотично по периметру места тусовки, ставим на них фонарики и свечи. На ужин идеально подойдут мясо и овощи на огне — это нравится всем. А как приготовить их вкусно, можно узнать здесь. Закуски и десерт также должны быть максимально простыми. Например, сэндвичи-канапе из копченой курицы, сыра, хлеба и овощей на закуску и разнообразные порционные пирожные от «Медовика» до «Наполеона» на десерт — минимум забот и готовки!

Если дело дойдет до игр, то большой шумной компанией лучше играть в «Алиас» и подобные игры на угадывание слов. Море эмоций, фотографий и незабываемых впечатлений гарантировано!

Для большой компании следует выбрать широкий мангал от компании «Все инструменты». Изделие изготовлено из металла и котловой стали. Такой мангал прослужит своим хозяевам несколько сезонов.

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Мангал «Гефест», «Все инструменты»

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Компания «Все инструменты», +7 (800) 550-37-70, www.vseinstrumenti.ru Тематическая киновечеринка

Стоимость организации: от 2 000 до 6 000 рублей. Время организации: от 6 до 10 часов. Любителей кино, пожалуй, все же больше, чем нелюбителей, поэтому любую вечеринку можно стилизовать под любимый фильм. Нет, только не под «Поворот не туда»! Даже «Криминальное чтиво» сгодится, но лучше выбрать фильм, который точно видели и любят все. Для создания аутентичной атмосферы понадобится реквизит и одежда. Гостям можно заранее ненавязчиво намекнуть, во что одеваться. Это будет восторг, когда с приходом очередного гостя станет ясно, в каком фильме все оказались! Если тематика озвучена заранее, можно арендовать интересный костюм.

Интересной находкой будет использовать «стулья режиссера» — обычный раскладной матерчатый стул для пикника с именем и фамилией. Оформляем стол, используя все ресурсы, связанные с кино: режиссерские хлопушки из бумаги, пирожные в виде статуэток «Оскара».

Кулинария фанатов кино проста и незатейлива: в основном это фастфуд. Хот-доги, пицца и, конечно же, король кинозалов — попкорн! Его стоит запасти побольше — ведь впереди ждет нон-стоп лучших и любимых фильмов, которые можно смотреть до утра. Но как смотреть фильмы большой компанией на даче? Все просто: арендуем проектор, натягиваем белую простыню между деревьями или оборачиваем ею лодку, надувной матрас или детский бассейн — здесь вариантов море. Для усиления звука можно использовать обычные компьютерные колонки, не забывая при этом про комфорт соседей.

Игры так или иначе должны быть связаны с темой кино: можно вдвоем-втроем разыгрывать сценки, а остальные будут угадывать, из какого они фильма. Победители получают возможность выбрать следующий фильм в качестве приза. Главное — во время игры не вытоптать грядки!

Для комфортного просмотра фильмов необходимы активные колонки Jiteng от магазина «Хит покупки». Удобная и компактная акустическая система имеет три динамика и воспроизводит звук в полном объеме.

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Телефон: +7 (800) 775-73-27 Сайт: hitpokupki.ru Вечеринка в мексиканском стиле

Стоимость организации: от 1 000 до 2 000 рублей. Время организации: от 2 до 6 часов. Зажигательная и довольно простая в исполнении затея: все носят сомбреро, шумно веселятся (но не стоит мешать соседям после 23:00!) и охотятся за конфетами в пиньяте.

Оформление здесь будет, пожалуй, одним из самых недорогих: больше бумажных гирлянд, больше буйства красок! Даже усы и сомбреро могут быть из бумаги! Главное же — атмосфера праздника!

Текстиль и посуду стоит выбирать в общем стиле: яркие, полосатые. Цветные напитки стоит перелить из бутылок в графины — это красиво. Да и лимонада много не бывает!

В плане закусок придется потрудиться: буррито и фахитас хоть и несложные блюда, но делать их лучше самим, чтобы свежими и горячими доставить к столу. На закуску подойдут снэки — начос с острым гуакомоле будет в самый раз.

Мясо на углях также входит в традиционную мексиканскую кухню. Сочные свиные отбивные и кусочки курицы с жареными початками кукурузы будут отличным завершением ужина. Вряд ли кто осилит подвижные игры после такой плотной пищи, поэтому идеальным вариантом будет игра в «Мафию», но на мексиканский манер: можно придумать соответствующие имена всем персонажам и внести колорит страны в действия. Кульминацией праздника традиционно должна стать пиньята, которую для красочности стоит набить не только конфетами и шоколадками, но и разноцветным конфетти.

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