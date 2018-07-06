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«Алекс был получше». Поклонники Бони не оценили ее нового ухажера-миллиардера
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«Алекс был получше». Поклонники Бони не оценили ее нового ухажера-миллиардера 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня разместила в Instagram совместную фотографию с новым возлюбленным — 41-летним Пьером Андюраном. Они позируют на одной из набережных Мальты.
— Слова не нужны… — подписала снимок Боня.
В свою очередь подписчики телеведущей приняли Андюрана за Алекса Смерфита, с которым она недавно рассталась.
— Вы снова вместе? — спросил один из пользователей.
Другой же поклонник сразу заметил «очевидные различия между мужчинами».
— Это не Алекс, это уже другой мужик, но Алекс был лучше! — отметил подписчик.
Виктория Боня рассталась с гражданским мужем Алексом Смерфитом в феврале 2017 года. При этом бывшей паре удалось сохранить дружеские отношения, поскольку они воспитывают общую шестилетнюю дочь Анджелину. Известно, что Пьер Андюран является крупным бизнесменом во Франции.
Ранее Пятый канал рассказывал, как телеведущая обнажилась и испугала поклонников внезапной полнотой.
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