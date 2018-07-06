В Волгоградской области 10-летний мальчик уехал к дедушке и пропал

В Жирновском районе Волгоградской области 10-летний мальчик, не отпросившись у родителей, уехал к дедушке и заблудился. Пропавшего ребенка после заявления матери объявили в розыск.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, около часа ночи 6 июля в правоохранительные органы обратилась жительница села Андреевка Жирновского района. Женщина рассказала, что около шести часов вечера ее 10-летний сын ушел погулять, а в назначенное время домой не вернулся.

— Получив фото мальчика, сотрудники вневедомственной охраны старшина Алексей Иванов и старший сержант Сергей Хайнов начали искать его и около трех ночи нашли возле одного из домов по улице строителей в Жирновске, — пояснили РИА34 в ведомстве. — Школьник рассказал, что очень хотел съездить в гости к своему двоюродному дедушке. Не предупредив родителей, он на маршрутке уехал из села в город. Нашел нужный адрес, но, не зная код замка на входной двери, в подъезд не попал. Он решил погулять по городу и заблудился.

Потеряшку росгвардейцы передали полицейским, которые доставили ребенка к родителям и провели с ним профилактическую беседу.