Тренировку по йоге и мышечно-суставной гимнастике организуют в Саду имени Баумана

В Саду имени Баумана открылись занятия по йоге для пенсионеров. Людей старшего возраста приглашают на следующую тренировку, которая состоится 9 июля.

— Для занятий с пенсионерами мы пригласили профессионала — инструктора по йоге Сергея Матвеева . Он показывает пожилым людям как классические асаны, так и динамические упражнения. Кроме этого, он рассказывает пенсионерам о методах релаксации и медитации, — пояснила Мария Урнова, менеджер по культурно-массовому досугу парка.

Она добавила, что люди старшего возраста могут и научиться мышечно-суставной гимнастике, тренер дает терапевтические нагрузки для восстановления организма после болезней.

Всех, кто заинтересовался занятиями йогой, ждут по адресу: Старая Басманная, строение 15. Сбор гостей в 10:00.