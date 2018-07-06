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Тренировку по йоге и мышечно-суставной гимнастике организуют в Саду имени Баумана
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Тренировку по йоге и мышечно-суставной гимнастике организуют в Саду имени Баумана 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Саду имени Баумана открылись занятия по йоге для пенсионеров. Людей старшего возраста приглашают на следующую тренировку, которая состоится 9 июля.
— Для занятий с пенсионерами мы пригласили профессионала — инструктора по йоге Сергея Матвеева. Он показывает пожилым людям как классические асаны, так и динамические упражнения. Кроме этого, он рассказывает пенсионерам о методах релаксации и медитации, — пояснила Мария Урнова, менеджер по культурно-массовому досугу парка.
Она добавила, что люди старшего возраста могут и научиться мышечно-суставной гимнастике, тренер дает терапевтические нагрузки для восстановления организма после болезней.
Всех, кто заинтересовался занятиями йогой, ждут по адресу: Старая Басманная, строение 15. Сбор гостей в 10:00.
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