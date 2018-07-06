«Летидор» и SelfMama Day приглашает на встречу с блогером Викой Дмитриевой

29 июля в Таганском детском парке в третий раз пройдет главный семейный пикник этого лета.

В этом году основной идеей праздника SelfMama Day станет девиз «Лови момент!» У гостей будет возможность поймать бесценные мгновения, когда в одном кадре соберутся самые близкие — семья и друзья.

По традиции у всех желающих есть возможность принять участие в благотворительном забеге или сделать взнос в поддержку фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Для этого нужно приобрести Добрый билет, подробности на сайте пикника.

Билет также даст доступ в специальную зону пикника — Добрую полянку. Именно здесь сайт для родителей letidor.ru проведет встречу с блогером, мамой трех мальчиков, основателем Школы Адекватных Родителей (ШАР) Викой Дмитриевой! Нам очень близко все то, что Вика транслирует для родителей в своем «Инстаграме», и мы уверены, что ее лекция будет полезна всем гостям SelfMama Day!

У вас есть уникальная возможность стать соавтором, выбрав тему для лекции!

Какая из этих тем для вас наиболее интересна? Голосуйте!

Спасибо за участие в опросе! Через неделю мы опубликуем подробности о мероприятии — тему и время лекции!