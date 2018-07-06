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«Летидор» и SelfMama Day приглашает на встречу с блогером Викой Дмитриевой
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«Летидор» и SelfMama Day приглашает на встречу с блогером Викой Дмитриевой 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
29 июля в Таганском детском парке в третий раз пройдет главный семейный пикник этого лета.
В этом году основной идеей праздника SelfMama Day станет девиз «Лови момент!» У гостей будет возможность поймать бесценные мгновения, когда в одном кадре соберутся самые близкие — семья и друзья.
По традиции у всех желающих есть возможность принять участие в благотворительном забеге или сделать взнос в поддержку фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Для этого нужно приобрести Добрый билет, подробности на сайте пикника.
Билет также даст доступ в специальную зону пикника — Добрую полянку. Именно здесь сайт для родителей letidor.ru проведет встречу с блогером, мамой трех мальчиков, основателем Школы Адекватных Родителей (ШАР) Викой Дмитриевой! Нам очень близко все то, что Вика транслирует для родителей в своем «Инстаграме», и мы уверены, что ее лекция будет полезна всем гостям SelfMama Day!
У вас есть уникальная возможность стать соавтором, выбрав тему для лекции!
Какая из этих тем для вас наиболее интересна? Голосуйте!
Спасибо за участие в опросе! Через неделю мы опубликуем подробности о мероприятии — тему и время лекции!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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