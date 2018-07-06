Рождество Иоанна Крестителя: что нельзя делать в этот день

Как правильно встретить праздник, чего нельзя делать в этот день и куда отправляются паломники, чтобы почтить память великого пророка.

7 июля отмечается один из великих православных праздников — Рождество Иоанна Крестителя

Рождество Богородицы и Иисуса Христа — большие, светлые праздники. Но есть и еще одно Рождество — праздник великий, о котором, увы, вспоминают не все. Празднуется он летом, и ровно за полгода до Рождества Христова. Это Рождество Иоанна Крестителя — Предтечи, то есть в переводе с языка народов Иудеи — того, кто был впереди, перед всеми.

В данном случае имеется ввиду, что Предтеча шел перед Иисусом Христом. Причем это «перед» имеет двойное значение. Первое: согласно Библии, этот один из самых близких к Иисусу пророков был на полгода старше его, то есть родился перед ним. Но у слова «Предтеча» есть и еще один, более глубокий смысл. Итак, второе: Иоанн предсказал появление Спасителя Земли, и еще перед тем, как Христос начал нести людям свое учение, придумал крещение — способ посвящения, приобщения человека к новой религии и очищения от скверны и грехов. Таким образом, Иоанн до появления христианства как такового и еще до знакомства с младшим троюродным братом — Иисусом Христом, — стал создателем таинства Крещения, а потом и лично окрестил Иисуса. Так он получил титул Креститель и зародил одну из важнейших традиций христианства. (Да, из Библии следует, что Иисус и Иоанн были троюродными братьями и имел общего прадеда). Предтеча обычно упоминается третьим — после Иисуса Христа и Богородицы. На многих иконах они изображены вместе, поскольку связаны теснейшим образом. Заметим также, что ни один другой святой такой почести, как празднование его Рождества, больше не удостоен.

После четвертого крестового похода Константинополь пал, но в руинах одного из дворцов священник-католик Валлон де Сартон обнаружил лицевую часть святыни. Ее хранили на серебряном блюде под хрустальным куполом. Сартон продал блюдо, чтобы иметь деньги на дорогу, и отправился с реликвией в Пикардию. Так туда и прибыла глава Крестителя в 1204 году. С тех пор она в Амьене и находится, являясь одной из самых почитаемых святынь Франции. К ней совершали паломничество и короли, и простые смертные.

60 лет назад было проведено патологоанатомическое исследование реликвии. Для этого собрались ученые — профессора медицины, историки. Установив, что кости главы принадлежат человеку 25-40 лет, что жил раньше средних веком и имел внешность, характерную для жителей того региона, где родился Креститель. Но самое удивительное, что на голове был явно виден след от удара кинжалом… Ученые говорят, что пока не найдено ни одного факта, который подвергал бы сомнению подлинность Амьенской святыни.