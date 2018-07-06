Парад стилизованных лодок пройдет в Нижегородской области

С 6 по 8 июля в одном из самых живописных мест Нижегородской области на берегу озера «Тосканка» в городе Ворсме, в четвертый раз пройдет уникальный фестиваль «Русская Тоскания».

Гостей фестиваля ждут: парад стилизованных лодок «Русская регата», водные прогулки, исторические реконструкции, ярмарочные ряды, обширная детская зона, шатер сказок, творческие мастерские, музыкальная программа, игры и хороводы, вечерний концерт и салют над озером.

Мероприятие объединяет лучшие творческие, культурные, ремесленные, детские и гастрономические проекты. В 2018 году фестиваль проводится при поддержке правительства Нижегородской области и включен в культурную программу Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм.

Организаторы фестиваля хотят подчеркнуть ценность этого живописного места, возродить и создать новые традиции отдыха и путешествия по воде.

Главное событие праздника — зрелищный парад стилизованных лодок «Русская Регата», где каждая ладья — это история.

В субботу, 7 июля, в рамках фестиваля «Русская Тоскания» состоится уникальный турнир по средневековым рыцарским боям. Динамичные и зрелищные бои, участники которых облачены в стальные доспехи, воссозданные по средневековым образцам.

Также на фестивале организовано много отдельных локаций, на которых гостей будут ждать: мастерская с гончарным кругом, мастерская традиционного ткачества, мастерская кузнечного дела, фотозоны и творческие мастер-классы в течение всех дней фестиваля.

В прошлом году фестиваль собрал более 7000 человек.

Вход на фестиваль свободный. 0+

Подробнее на www.тоскания.рф https://vk.com/russkayatoskaniya

https://www.facebook.com/RusskayaToskaniya/