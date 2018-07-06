Поющая «стена плача»: что происходит на площади Славы прямо сейчас

В пятницу, 6 июля, на площади Славы начался концерт в поддержку сборной России по футболу, которая сыграет с национальной командой Хорватии.

Корреспондент 63.ru следит за событиями в прямом эфире.

Мероприятие началось в 19:00 у подножия склона площади Славы, рядом с амфитеатром на Волжском проспекте. В концертной программе принимают участие оркестр культурного центра ГУ МВД России по Самарской области, муниципальный духовой оркестр и коллектив «Лаборатория музыки».

Они планируют сыграть и спеть вместе с горожанами «Калинку-малинку», которая стала одним из музыкальных символов чемпионата мира по футболу в России.