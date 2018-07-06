Очки, капли, побег из дома: как аллергикам пережить «тополиный беспредел» в Архангельске

«Тополиный пух, жара, июль» — для многих жителей Поморья в ближайшие дни не просто слова из песни, а настоящее страдание. Пух не просто летает по городу и мешает пройти, но и вызывает аллергические реакции. Можно ли спастись от напасти и какими средствами эффективно пользоваться, 29.ru рассказала аллерголог-иммунолог Изольда Жерихина.

Чаще всего сам тополиный пух не вызывает аллергии — он собирает пыль, из-за которой появляется механическое раздражение

Типичная для обладателей аллергии история наступает в период цветения в городе. По словам Изольды Жерихиной, сейчас к ней и её коллегам чаще обращаются из-за аллергии на цветение березы или ольхи. На реакцию от тополиного пуха жалуются реже.

— У меня аллергия есть, но не только на тополиный пух, а на многие растения, вернее на пыльцу и прочее. Глобально ничего не делаю, так как всегда под рукой антигистаминные таблетки держу. Стараюсь не гулять в самый разгар пухового беспредела. Советую чаще после улицы промывать нос простой водой, элементарно смыть пыль с лица. На самом деле приходится просто ждать, когда цветение завершаются и ходить с заложенным носом почти все лето. За многие годы уже привыкаешь к такому состоянию, — рассказывает архангелогородка Эльвира Назаренко.

Аллерголог Изольда Жерихина в ответ отмечает, что эффективнее всего действительно уехать за город и просто переждать.

Если же покинуть город возможности нет, то выходить на улицу нужно обязательно с защитными средствами: очки помогут уберечься от попадания пуха в глаза, а обычная медицинская маска защитит нос и рот. Аллергики со стажем пользуются специальными носовыми фильтрами.

— На сам тополиный пух редко бывают аллергические реакции. Но он собирает на себя очень много пыли, что влечет механическое раздражение — появляется быстро проходящий кашель, — комментирует аллерголог.

Если на улице в этот период вы оказались без средств защиты, то лучше всего дома сразу же помыть руки и лицо, а также промыть нос и прополоскать горло. Если реакция довольно сильная, то можно закапать в глаза капли «Визин» и промыть нос физраствором.

Дома в этот период от аллергических реакций защитит москитная сетка — правда, она быстро забивается пухом, и ее нужно будет помыть — и влажная уборка в квартире.

По словам специалиста, отличить настоящую аллергию можно по нескольким характерным признакам. Из-за аллергии может возникнуть целый букет проблемных моментов: слезоточивость, частое чихание, слизистые прозрачные выделения из носа, кашель. Такие симптомы появляются практически при первом же выходе на улицу. С этим необходимо обратиться к врачу-аллергологу.

При механическом раздражении бурной реакции ждать не стоит — могут быть почесывания и небольшой кашель. Реакция может продлиться от 7 до 14 дней.

Изольда Жерихина отмечает, что количество людей, страдающих аллергией, увеличивается с каждым годом. Например, на юге области ежегодно число страдающих сезонной аллергией увеличивается на 20-25 человек.