Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами

«Показ мод местными силами», — прокомментировал шоумен.

Подписчики Максима остались в восторге от грации маленькой модницы. Они обсуждают внешние данные и актерский талант маленькой модели, пророча ей большое будущее.

Фото: instagram