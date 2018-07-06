Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами 

Максим Галкин показал дефиле подросших детей.
Четырехлетняя Лиза Галкина растет не только умницей, но и красавицей, — уверены поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Родители придерживаются того же мнения. Сегодня гордый отец показал видеоролик, в котором миленькая девчушка дефилирует в ярких платьях. Компанию ей составили брат, Гарри Галкин, и племянница, Клавдия Земцова.
«Показ мод местными силами», — прокомментировал шоумен.
Подписчики Максима остались в восторге от грации маленькой модницы. Они обсуждают внешние данные и актерский талант маленькой модели, пророча ей большое будущее.
Фото: instagram