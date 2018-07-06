Взялись за старое: звездные пары с большой разницей в возрасте

Недавняя свадьба этих возлюбленных поразила всю страну. Пиар-ход или настоящая любовь? Сплетники до сих пор спорят на эту тему. Но, кажется, Гогена Солнцева и его жену это не волнует — актер, режиссер, а в прошлом — участник «Дома-2» без смущения делится совместными фото с Екатериной в своем «Инстаграме». Многие в комментариях негодуют, но настоящие поклонники на стороне Гогена — подходят к этой ситуации с юмором и уважением, ведь любви все возрасты покорны, даже если разница между супругами — 26 лет.

Певец Прохор Шаляпин и бизнесвуман Лариса Копенкина поженились в 2013 году. Эта свадьба вызвала огромный резонанс, ведь разница между супругами была почти 30 лет. Однако развод был не менее громким, ведь ему сопутствовала череда измен с обеих сторон. Была ли это любовь или пиар-ход — останется тайной. Одно понятно точно: именно эти отношения позволили имени Шаляпина вновь прогреметь на всю страну.

Примадонна и известный шоумен, несмотря на большую разницу в возрасте, счастливы вместе уже 17 лет. Сейчас пара воспитывает детей — моментами из их жизни шоумен Галкин регулярно делится со своими фанатами в микроблоге. Пару дней назад Максим также выложил фото любимой жены без макияжа. Фанаты поражаются тому, с какой нежностью шоумен пишет о возлюбленной. «Вот такую Пугачеву я люблю», — пишет Максим Галкин. Несмотря на 27 лет разницы в возрасте, для него Примадонна всегда остается молодой и прекрасной.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг в браке уже почти 10 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте (23 года), известный актер и модель абсолютно счастливы вместе. Брюс Уиллис и его молодая жена воспитывают двух дочерей, фотографиями которых Эмма Хеминг-Уиллис регулярно делится в своем микроблоге. А под совместными фото всей семьи фанаты оставляют восхищенные комментарии и желают семье Уиллиса «вечного счастья».

Эти актеры родились в один день — но с разницей в 25 лет. Известные возлюбленные всегда с радостью выходили в свет и, несмотря на периодические расставания, всегда сходились вновь. В своем «Инстаграме» Кэтрин Зета-Джонс часто делится совместными фото с мужем, оставляя под ними трогательные подписи. «Моя вторая половина», — пишет актриса, чем вызывает восхищения поклонников. Многие из фанатов даже делятся похожими историями любви: «Мой возлюбленный и я тоже имеем разницу в возрасте 26 лет, и когда кто-нибудь из нас вспоминает о ней, я сразу привожу в пример вас с Майклом Дугласом. Работает каждый раз!».