Миасские депутаты пошли на конфликт ради Тонких

Миасские депутаты в очередной раз показали свой гонор: выборы главы не состоялись, и даже прямое вмешательство областных властей не смогло образумить местную «шляхту». В кулуарах правительства Челябинской области поговаривают, что причина демарша миасского горсобрания проста: лидерам местных группировок важно еще пару месяцев удержать у власти исполняющего обязанности мэра Григория Тонких, чтобы успеть «попилить бюджеты». Понимает ли сам Григорий Михайлович, что ему предстоит отвечать за не подготовленный к зиме город — загадка.

Комментарий: «Сам Тонких ничего не решает»

«Понятно, что Григорий Тонких — это просто спойлер, прикрываясь которым местные воротилы стараются успеть решить свои пробюлемы — сообщает один из депутатов миасского горсобрания, пожелавший остаться анонимным.. Но в любом случае финалисты этого конкурса — Михеев и Лобко — однозначно не варианты. Миассу нужен серьезнывй мужчина в кресле мэра, возможно, из бывших силовиков».

Фото: администрация Миасского городского округа.