Мэрские амбиции довели депутата Воробьеву до «травли шиншиллой»

Ходят слухи, что первоуральский депутат Наталья Воробьева собралась подавать документы на конкурс на пост главы города. Якобы решение это она приняла давно и по неосторожности поделилась своими планами с людьми, приближенными к Игорю Кобцу. Сейчас он исполняет обязанности главы и якобы тоже планирует участвовать в конкурсе.

Чтобы поставить амбициозную Наталью на место, уверяют сплетники, против нее была развернута небольшая антикомпания: СМИ раскритиковали ее появление на детской площадке в куртке с мехом, похожим на шиншиллу. Слухачи говорят, что Наталья Воробьева и раньше «выходила к людям» в ярких и дорогих нарядах, однако про это никто не писал, потому публикации «про шубу» называют информационной атакой.