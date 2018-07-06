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Мэрские амбиции довели депутата Воробьеву до «травли шиншиллой»
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Мэрские амбиции довели депутата Воробьеву до «травли шиншиллой» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ходят слухи, что первоуральский депутат Наталья Воробьева собралась подавать документы на конкурс на пост главы города. Якобы решение это она приняла давно и по неосторожности поделилась своими планами с людьми, приближенными к Игорю Кобцу. Сейчас он исполняет обязанности главы и якобы тоже планирует участвовать в конкурсе.
Чтобы поставить амбициозную Наталью на место, уверяют сплетники, против нее была развернута небольшая антикомпания: СМИ раскритиковали ее появление на детской площадке в куртке с мехом, похожим на шиншиллу. Слухачи говорят, что Наталья Воробьева и раньше «выходила к людям» в ярких и дорогих нарядах, однако про это никто не писал, потому публикации «про шубу» называют информационной атакой.
Комментарий: нет  Корреспондент «ФедералПресс» попытался связаться по телефону с Натальей Воробьевой, но она не ответила на звонок. Фото: Facebook / Н. Воробьева
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