Гастарбайтеры прикинулись иностранцами, чтобы клеить девушек на ЧМ-2018

Крупные интернациональные сборища — всегда повод для лингвистических шуток и розыгрышей вроде «он оказался не тем, за кого себя выдавал». Вот и сегодня многие надеются, что мундиаль все спишет. Но гости разъедутся, а осадочек останется.

Российские мужчины возмущены благоволением соотечественниц к зарубежным гостям. Но при этом они сами зачастую прикидываются иностранцами с целью обольщения дам.

В чудесах внезапных перевоплощений на волне футбольных страстей разбирался корреспондент «КВ».

Пионерами жанра выступили «аргентинские болельщики», на поверку оказавшиеся армянами. Выяснилось это случайно, когда склоненная горячими мачо к интимному «па-де-труа» китаянка через полицию потребовала от них уничтожить порочащее ее видео…

Известно, что интерес к иностранцам у русских девушек еще более силен, чем у китаянок. И вот во всезнающей Сети появляется тематический форум: «Как наши парни-болельщики выдают себя за членов Евросоюза …»

Дискуссия открывается следующим постом: «Тут один парень опытом поделился, как он время проводит уже вторую неделю. Ни для кого не секрет, что есть девчонки, которые знакомятся с иностранными болельщиками, причем с разными целями: кто-то надеется верхом на члене Евросоюза за границу уехать, кто-то хочет просто хорошо время провести в праздничной атмосфере, кого-то привлекает новый сексуальный опыт. Парень развлекается тем, что выдает себя за приехавшего из-за границы болельщика. Знакомится с девчонками, рассказывает им, что снимает здесь на время чемпионата квартиру, и каждый вечер притаскивает к себе новую искательницу приключений». Правда, один раз все же прокололся: забыл телефон отключить, и как только из постели вылезли, как назло сразу звонок. Пришлось трубку взять, а оттуда раздается на всю громкость: «Здорово, Жека! Что делаешь?»

«Девица, конечно, тут же к лицу когтями потянулась — ну а что, сама же дурой оказалась, чего теперь истерить-то, — продолжает рассказчик. — Как это еще наши гастарбайтеры не додумались какими-нибудь корейцами прикидываться для съема? Или, может, они так и делают, а девочки-то и не знают?»

Далее автора ждет бурный шквал эмоциональных откликов:

«Как это не додумались? Все, кому надо, уже додумались! Вон у меня на стройке рядом с домом «гастеры» в футболках Бразилии ходят. Ночуют у себя в вагончиках, а днем ходят с пивасиком по улицам и бразильцев изображают».

Есть тут и советы, как русскому парню «развести на любофф» недалекую в языках соотечественницу. Оказывается, для этого даже вовсе не обязательно знать язык того, за кого себя выдаешь: «Ненуачо, сидишь себе в машине, аудиоурок включил, где сначала на русском фразу, потом на испанском. Ломано повторяешь ту, что на русском, и нормально клюют».

Комедия положений по-таджикски

Трудмигрантам из Таджикистана выдать себя за иранцев несложно, язык у них один и тот же. Но до мундиаля им это было ни к чему.

Этот казус произошел в Саранске. Две студентки местного техникума познакомились с четырьмя болельщиками из Ирана.

— Молодые такие ребята, приличные, — описывает иранцев 17-летняя Лена, — в майках своих сборных, с фан-айди. Между собой говорили на своем языке — все как положено.

С девушками новые знакомые объяснялись при помощи онлайн-переводчика в телефоне: сверяясь с ним, произносили слова на ломаном русском. Погуляли по центру города, мороженого поели и договорились встретиться на следующий день. На следующий день девушки решили преподнести новым знакомым сюрприз, показав им истинное русское гостеприимство.

— Ленка упросила свою маму, чтобы она пригласила иранцев на ужин, — рассказывает сокурсница Лены Ира. — Мама убедила папу, папа разрешил, только предупредил, что сам приедет поздно с работы. С утра девушки помчались на рынок, целый день готовили угощения — селедку под шубой, оливье, кулебяку — все, чтобы удивить заморских гостей. А встретившись в назначенный час у фонтана, ошарашили приглашением на ужин в настоящий гостеприимный русский дом.

— Мы на всякий случай поставили на стол вино и буженину, — вспоминает Лена. — Подумали, если что, сразу уберем. Надо же уважать веру гостей. Но они сказали, что на чужбине Аллах позволяет им нарушать шариат, и с большим аппетитом набросились на свинину, водочки выпили…

В разгар трапезы на пороге с бутылкой шампанского в руках возник Ленин папа. Он радушно поприветствовал гостей и приготовился влиться во всеобщее веселье, но иранцы вдруг как-то сникли, засмущались и быстренько под каким-то предлогом свернули вечеринку.

Хозяева остались гадать, чем же не угодили иностранным гостям.

А через пару дней Лена увидела до боли знакомое иранское лицо… на стройке, куда она пришла к своему отцу, трудившемуся там прорабом. И тогда выяснилась истинная национальность их «иранских гостей». Оказалось, обнаружив, что оказались в гостях у своего «насяльника», таджикские гастарбайтеры перепугались и дали деру. Сам же прораб в лицо их не узнал…

О находчивости своей товарки поведали таджикские продавщицы из подмосковного магазинчика. 19‑летняя Фариде отпросилась у хозяев на три дня, нарядилась и отправилась в фан-зону на Воробьевых горах, где под горячие футбольные страсти и холодное пиво выдала себя за иранку группе столичных студентов. Красивая, стройная, но при этом скромная «иностранная» девушка очень приглянулась одному из пятикурсников МГУ . На следующий день они встретились уже вдвоем. Вернее, втроем: Фариде пришла с «переводчицей» (попросила одну из землячек) и с ее помощью скорбно сообщила ухажеру, что ей, увы, придется поменять билет и улететь раньше времени. Хозяйка квартиры, которую она снимает, неожиданно повысила цену, а она уже потратила все деньги. Родителей просить стыдно, да и из Ирана так просто деньги не переведешь (это чистая правда, Иран пользуется только собственной национальной платежной системой). Пятикурсник поинтересовался ценой вопроса, а узнав, что речь идет «всего-то о каких-то 500 долларах», тут же достал их из кошелька со словами «отдашь, когда я буду в Тегеране». Как Фариде отблагодарила своего «спасителя», ее подружки тактично умалчивают. Но завидуют ей вполне откровенно: «Ведь нашей Фаридке никто бы и 500 рублей не дал! А прикинулась иностранкой — и сразу пожалуйста! Почему такая несправедливость?!»

Обмануть в России несложно не только девушек. Во время матча Саудовская Аравия — Уругвай ростовские парни прикинулись арабскими шейхами и сняли реакцию окружающих на видео. Им поверили все — не только прохожие, но и волонтеры мундиаля, и конная полиция. «Шейхи-ростовчане» выложили свой ролик в Сеть, и на этом шутка закончилась, оставшись невинной. Но продолжи они эксперимент, гарем из россиянок не заставил бы себя ждать — в этом парни абсолютно уверены.

Иногда перевоплощения даже во благо. Например, в Екатеринбурге молодая преподавательница французского попросила своих учениц под видом французских болельщиц познакомиться со своим младшим братом — чтобы поддержать его самооценку и проучить бросившую его девушку. Трюк удался: парень теперь ходит гордый, рассказывает всем, как его одолевали парижанки.

С каждым днем мундиаля подобных историй все больше, и на место эйфории от первых успехов неумолимо приходит взаимное раздражение. Так, в Ростове-на-Дону студенты московского филфака, приехавшие туда на каникулы, с успехом прикинулись шведами, благо изучают язык Карлсона.

— Первые пару дней мы прямо дурели от того, что наши девчонки прямо на все готовы ради нас, шведов! — делится 20‑летний Стас. — Но потом стало бесить. Даже как-то обидно, что наши девчонки так и пляшут вокруг этих иностранцев! Да и обмануть их совсем нетрудно, даже не потому, что они языков не знают, а просто они чересчур доверчивые. Бдительная девушка нас бы в два счета расколола, даже притом что мы говорим по-шведски. Но они даже ничего не спрашивают, верят всему на слово!

Отсель грозить мы будем шведу…

— Я уже боюсь, что всеобщая дружба, с которой все начиналось, превратится во вражду, — признается 21‑летняя Марина, постоянная посетительница фан-зоны на Воробьевых горах. — Русские парни откровенно злятся, обзывают русских девушек, даже просто разговаривающих с бразильцами, перуанцами, лезут на иностранцев с кулаками…

— А я считаю, что у наших парней просто ревность, которая приобрела национальный масштаб из-за разжигания в Интернете, — встает на сторону наших девушек 21‑летний Николай (имя изменено по просьбе собеседника) из Бауманки. — Нашим мужикам вдруг стало обидно, что «их» женщины вьются вокруг зарубежных гостей, в них проснулись собственники.

Коля признается, что по себе знает, как неприятно, когда девушки смотрят мимо тебя. Он тоже успехом у них особо не пользуется, хотя понимает, что и сам ничего для этого не делает. Все свободное время посвящает учебе, планируя выиграть грант, чтобы продолжить образование во Франции.

— Я знаю, что я не крутой, не «тусовый», как сейчас говорят. У меня нет лишних денег, и я не умею красиво «подкатиться». Девушкам со мной, конечно, скучно. Но также я знаю, что если какая-нибудь девушка найдет время и желание познакомиться со мной поближе, то я смогу ей открыться, заинтересовать ее. Но без эффектного «подката» и сближения нет, на тебя просто не обращают внимания. Так бы и сидел один, если б не мундиаль…

Коля учил французский язык и, когда в Москве появились иностранные болельщики, отправился в центр попрактиковаться.

— Ксюша шла мимо с подружками, когда я как раз общался по-французски с компанией тунисских болельщиков, они выясняли, как пройти к метро, — рассказывает Коля. — Идея выдать себя за «френча» возникла спонтанно. Просто мои собеседники остановили девушек и стали с ними знакомиться. Смотрю, девушки по-французски вообще не понимают, а по-английски с трудом. И тут слышу, как одна из девчонок говорит другой по-русски: «Смотри, все смугленькие, а этот белый, небось француз!». Тут я и подумал: а почему бы и нет?

Тунисцы скоро ушли, и Коля остался наедине с теми, кто уже принял его за француза, оставалось только подыгрывать:

— Мы общались на ломаном английском и при помощи гугл-переводчика. Ксюшу я выделил сразу. Она тоже смотрела на меня с интересом. Потом мы даже отстали от остальных, идя по улице, зашли в кафе. Ксюша стала расспрашивать про Францию: где я живу, где работаю, с кем приехал на мундиаль. Я многое знаю про Францию, так как собираюсь там учиться, и врать было легко… Но не люблю я вранье и поэтому часа через два признался, что на самом деле я бауманец из Подмосковья, хотя в ближайшее время действительно рассчитываю стать французом.

Николай вспоминает, что девушка сперва опешила, даже хотела обидеться, но потом рассмеялась. Они обменялись телефонами, потом как-то созвонились, решили пересечься…

— С тех пор прошло две недели, и мы уже по-настоящему встречаемся. Для меня самым сложным был этап знакомства, а благодаря «французскому образу» и нашим тунисским гостям я с ним справился. Франция мне помогла, думаю, что это знак!

Самим иностранным болельщикам по душе расслабленная атмосфера братания, которая возникла в российских городах как-то сама собой. Все опрошенные мной гости мундиаля находили россиянок исключительно гостеприимными, открытыми и приветливыми, но никак не легкодоступными.

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