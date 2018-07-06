Гастарбайтеры прикинулись иностранцами, чтобы клеить девушек на ЧМ-2018 

Крупные интернациональные сборища — всегда повод для лингвистических шуток и розыгрышей вроде «он оказался не тем, за кого себя выдавал». Вот и сегодня многие надеются, что мундиаль все спишет. Но гости разъедутся, а осадочек останется.
Российские мужчины возмущены благоволением соотечественниц к зарубежным гостям. Но при этом они сами зачастую прикидываются иностранцами с целью обольщения дам.
В чудесах внезапных перевоплощений на волне футбольных страстей разбирался корреспондент «КВ».
Пионерами жанра выступили «аргентинские болельщики», на поверку оказавшиеся армянами. Выяснилось это случайно, когда склоненная горячими мачо к интимному «па-де-труа» китаянка через полицию потребовала от них уничтожить порочащее ее видео…
Известно, что интерес к иностранцам у русских девушек еще более силен, чем у китаянок. И вот во всезнающей Сети появляется тематический форум: «Как наши парни-болельщики выдают себя за членов Евросоюза…»
Дискуссия открывается следующим постом: «Тут один парень опытом поделился, как он время проводит уже вторую неделю. Ни для кого не секрет, что есть девчонки, которые знакомятся с иностранными болельщиками, причем с разными целями: кто-то надеется верхом на члене Евросоюза за границу уехать, кто-то хочет просто хорошо время провести в праздничной атмосфере, кого-то привлекает новый сексуальный опыт. Парень развлекается тем, что выдает себя за приехавшего из-за границы болельщика. Знакомится с девчонками, рассказывает им, что снимает здесь на время чемпионата квартиру, и каждый вечер притаскивает к себе новую искательницу приключений». Правда, один раз все же прокололся: забыл телефон отключить, и как только из постели вылезли, как назло сразу звонок. Пришлось трубку взять, а оттуда раздается на всю громкость: «Здорово, Жека! Что делаешь?»
«Девица, конечно, тут же к лицу когтями потянулась — ну а что, сама же дурой оказалась, чего теперь истерить-то, — продолжает рассказчик. — Как это еще наши гастарбайтеры не додумались какими-нибудь корейцами прикидываться для съема? Или, может, они так и делают, а девочки-то и не знают?»
Далее автора ждет бурный шквал эмоциональных откликов:
«Как это не додумались? Все, кому надо, уже додумались! Вон у меня на стройке рядом с домом «гастеры» в футболках Бразилии ходят. Ночуют у себя в вагончиках, а днем ходят с пивасиком по улицам и бразильцев изображают».
Есть тут и советы, как русскому парню «развести на любофф» недалекую в языках соотечественницу. Оказывается, для этого даже вовсе не обязательно знать язык того, за кого себя выдаешь: «Ненуачо, сидишь себе в машине, аудиоурок включил, где сначала на русском фразу, потом на испанском. Ломано повторяешь ту, что на русском, и нормально клюют».
Комедия положений по-таджикски
Трудмигрантам из Таджикистана выдать себя за иранцев несложно, язык у них один и тот же. Но до мундиаля им это было ни к чему.
Этот казус произошел в Саранске. Две студентки местного техникума познакомились с четырьмя болельщиками из Ирана.
— Молодые такие ребята, приличные, — описывает иранцев 17-летняя Лена, — в майках своих сборных, с фан-айди. Между собой говорили на своем языке — все как положено.
С девушками новые знакомые объяснялись при помощи онлайн-переводчика в телефоне: сверяясь с ним, произносили слова на ломаном русском. Погуляли по центру города, мороженого поели и договорились встретиться на следующий день. На следующий день девушки решили преподнести новым знакомым сюрприз, показав им истинное русское гостеприимство.
— Ленка упросила свою маму, чтобы она пригласила иранцев на ужин, — рассказывает сокурсница Лены Ира. — Мама убедила папу, папа разрешил, только предупредил, что сам приедет поздно с работы. С утра девушки помчались на рынок, целый день готовили угощения — селедку под шубой, оливье, кулебяку — все, чтобы удивить заморских гостей. А встретившись в назначенный час у фонтана, ошарашили приглашением на ужин в настоящий гостеприимный русский дом.
— Мы на всякий случай поставили на стол вино и буженину, — вспоминает Лена. — Подумали, если что, сразу уберем. Надо же уважать веру гостей. Но они сказали, что на чужбине Аллах позволяет им нарушать шариат, и с большим аппетитом набросились на свинину, водочки выпили…
В разгар трапезы на пороге с бутылкой шампанского в руках возник Ленин папа. Он радушно поприветствовал гостей и приготовился влиться во всеобщее веселье, но иранцы вдруг как-то сникли, засмущались и быстренько под каким-то предлогом свернули вечеринку.
Хозяева остались гадать, чем же не угодили иностранным гостям.
А через пару дней Лена увидела до боли знакомое иранское лицо… на стройке, куда она пришла к своему отцу, трудившемуся там прорабом. И тогда выяснилась истинная национальность их «иранских гостей». Оказалось, обнаружив, что оказались в гостях у своего «насяльника», таджикские гастарбайтеры перепугались и дали деру. Сам же прораб в лицо их не узнал…
О находчивости своей товарки поведали таджикские продавщицы из подмосковного магазинчика. 19‑летняя Фариде отпросилась у хозяев на три дня, нарядилась и отправилась в фан-зону на Воробьевых горах, где под горячие футбольные страсти и холодное пиво выдала себя за иранку группе столичных студентов. Красивая, стройная, но при этом скромная «иностранная» девушка очень приглянулась одному из пятикурсников МГУ. На следующий день они встретились уже вдвоем. Вернее, втроем: Фариде пришла с «переводчицей» (попросила одну из землячек) и с ее помощью скорбно сообщила ухажеру, что ей, увы, придется поменять билет и улететь раньше времени. Хозяйка квартиры, которую она снимает, неожиданно повысила цену, а она уже потратила все деньги. Родителей просить стыдно, да и из Ирана так просто деньги не переведешь (это чистая правда, Иран пользуется только собственной национальной платежной системой). Пятикурсник поинтересовался ценой вопроса, а узнав, что речь идет «всего-то о каких-то 500 долларах», тут же достал их из кошелька со словами «отдашь, когда я буду в Тегеране». Как Фариде отблагодарила своего «спасителя», ее подружки тактично умалчивают. Но завидуют ей вполне откровенно: «Ведь нашей Фаридке никто бы и 500 рублей не дал! А прикинулась иностранкой — и сразу пожалуйста! Почему такая несправедливость?!»
Обмануть в России несложно не только девушек. Во время матча Саудовская Аравия — Уругвай ростовские парни прикинулись арабскими шейхами и сняли реакцию окружающих на видео. Им поверили все — не только прохожие, но и волонтеры мундиаля, и конная полиция. «Шейхи-ростовчане» выложили свой ролик в Сеть, и на этом шутка закончилась, оставшись невинной. Но продолжи они эксперимент, гарем из россиянок не заставил бы себя ждать — в этом парни абсолютно уверены.
Иногда перевоплощения даже во благо. Например, в Екатеринбурге молодая преподавательница французского попросила своих учениц под видом французских болельщиц познакомиться со своим младшим братом — чтобы поддержать его самооценку и проучить бросившую его девушку. Трюк удался: парень теперь ходит гордый, рассказывает всем, как его одолевали парижанки.
С каждым днем мундиаля подобных историй все больше, и на место эйфории от первых успехов неумолимо приходит взаимное раздражение. Так, в Ростове-на-Дону студенты московского филфака, приехавшие туда на каникулы, с успехом прикинулись шведами, благо изучают язык Карлсона.
— Первые пару дней мы прямо дурели от того, что наши девчонки прямо на все готовы ради нас, шведов! — делится 20‑летний Стас. — Но потом стало бесить. Даже как-то обидно, что наши девчонки так и пляшут вокруг этих иностранцев! Да и обмануть их совсем нетрудно, даже не потому, что они языков не знают, а просто они чересчур доверчивые. Бдительная девушка нас бы в два счета расколола, даже притом что мы говорим по-шведски. Но они даже ничего не спрашивают, верят всему на слово!
Отсель грозить мы будем шведу…
— Я уже боюсь, что всеобщая дружба, с которой все начиналось, превратится во вражду, — признается 21‑летняя Марина, постоянная посетительница фан-зоны на Воробьевых горах. — Русские парни откровенно злятся, обзывают русских девушек, даже просто разговаривающих с бразильцами, перуанцами, лезут на иностранцев с кулаками…
— А я считаю, что у наших парней просто ревность, которая приобрела национальный масштаб из-за разжигания в Интернете, — встает на сторону наших девушек 21‑летний Николай (имя изменено по просьбе собеседника) из Бауманки. — Нашим мужикам вдруг стало обидно, что «их» женщины вьются вокруг зарубежных гостей, в них проснулись собственники.
Коля признается, что по себе знает, как неприятно, когда девушки смотрят мимо тебя. Он тоже успехом у них особо не пользуется, хотя понимает, что и сам ничего для этого не делает. Все свободное время посвящает учебе, планируя выиграть грант, чтобы продолжить образование во Франции.
— Я знаю, что я не крутой, не «тусовый», как сейчас говорят. У меня нет лишних денег, и я не умею красиво «подкатиться». Девушкам со мной, конечно, скучно. Но также я знаю, что если какая-нибудь девушка найдет время и желание познакомиться со мной поближе, то я смогу ей открыться, заинтересовать ее. Но без эффектного «подката» и сближения нет, на тебя просто не обращают внимания. Так бы и сидел один, если б не мундиаль…
Коля учил французский язык и, когда в Москве появились иностранные болельщики, отправился в центр попрактиковаться.
— Ксюша шла мимо с подружками, когда я как раз общался по-французски с компанией тунисских болельщиков, они выясняли, как пройти к метро, — рассказывает Коля. — Идея выдать себя за «френча» возникла спонтанно. Просто мои собеседники остановили девушек и стали с ними знакомиться. Смотрю, девушки по-французски вообще не понимают, а по-английски с трудом. И тут слышу, как одна из девчонок говорит другой по-русски: «Смотри, все смугленькие, а этот белый, небось француз!». Тут я и подумал: а почему бы и нет?
Тунисцы скоро ушли, и Коля остался наедине с теми, кто уже принял его за француза, оставалось только подыгрывать:
— Мы общались на ломаном английском и при помощи гугл-переводчика. Ксюшу я выделил сразу. Она тоже смотрела на меня с интересом. Потом мы даже отстали от остальных, идя по улице, зашли в кафе. Ксюша стала расспрашивать про Францию: где я живу, где работаю, с кем приехал на мундиаль. Я многое знаю про Францию, так как собираюсь там учиться, и врать было легко… Но не люблю я вранье и поэтому часа через два признался, что на самом деле я бауманец из Подмосковья, хотя в ближайшее время действительно рассчитываю стать французом.
Николай вспоминает, что девушка сперва опешила, даже хотела обидеться, но потом рассмеялась. Они обменялись телефонами, потом как-то созвонились, решили пересечься…
— С тех пор прошло две недели, и мы уже по-настоящему встречаемся. Для меня самым сложным был этап знакомства, а благодаря «французскому образу» и нашим тунисским гостям я с ним справился. Франция мне помогла, думаю, что это знак!
Самим иностранным болельщикам по душе расслабленная атмосфера братания, которая возникла в российских городах как-то сама собой. Все опрошенные мной гости мундиаля находили россиянок исключительно гостеприимными, открытыми и приветливыми, но никак не легкодоступными.
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