«Черная дыра» в действии: кадры из новейшей подлодки «Варшавянка»

Телеканал «Звезда» публикует кадры из новейшей подводной лодки «Варшавянка», экипаж которой находится на боевом дежурстве.

Главное качество, которое отличает подводные лодки проекта «Варшавянка» — скрытность, за которую на Западе она получила прозвище «Черная дыра».

«Движение под электромотором осуществляет плюс габариты не такие большие подводной лодки, плюс технические решения, которые делают ее практически незаметной», — рассказал командир подводной лодки «Дмитров» Сергей Олейников.

Автономность плавания «Варшавянки» — 45 суток, экипаж — 53 человека. Рабочая глубина — 240 метров.

Внутри лодка делится на шесть отсеков.

В любой аварийной ситуации люки задраиваются герметично, не давая возможности пожару распространиться на всю подводную лодку. Расчитывать можно только на собственные силы. Устройство, назначение каждого рычага или клапана обязан знать каждый, от матроса до командира.

Подводная лодка способна нести 18 торпед или 24 мин, а также крылатые ракеты «Калибр», с помощью которых эти субмарины наносили удар по террористам из акватории средиземного моря.