Сергей Ершов: «Мне повезло в жизни: я не завишу от актерской занятости»

Актер проекта «Уральские пельмени» Сергей Ершов вот уже шестой год является самым главным человеком семейства Обориных в сериале «Реальные пацаны». Слышать в свой адрес обращение «Иваныч» ему уже не привыкать. На днях Ершов предстал в неожиданном амплуа в передаче, где подвозит людей на такси, а заодно и разыгрывает их. WomanHit.ru решил поговорить с артистом о новом шоу и не только.

— Сергей, до вас трудно дозвониться, где же вы сейчас находитесь?

— У нас с семьей такой небольшой тур по Скандинавским странам: Стокгольм, Осло… Потом обратно. Решил устроить себе отпуск и отметить выход передачи с моим участием «Водила-разводила».

— Название, конечно, запоминающееся. И кого же, простите, вы там разводите?

— Я вообще люблю розыгрыши. И мне давно хотелось придумать какое-то свое шоу. Тут я вспомнил, что в молодости работал на стройке. Денег не хватало, и я вечерами работал таксистом. В процессе разговора с коллегами о проекте мне предложили: «Может, будешь ездить, жаловаться на жизнь и говорить, что у тебя мало денег, втираться к людям в доверие?»

— То есть в розыгрышах участвовали реальные люди?

— Конечно, у нас был сценарий самого розыгрыша, но клиенты такси были настоящими. Я устроился в реальную службу такси. И вот меня якобы догоняют на крутой машине братки, сигналят, мол, остановись, давай сфоткаемся. У меня же актерское амплуа такого бандита из «Реальных пацанов». Я остановился, они говорят: надо посвятить одного в нашу братву. Я делаю вид, что это действительно некий ритуал. Это все происходит на глазах у пассажира. А потом братва на него наезжает, паспорт забирает — очень жестко, конечно. Когда все это вскрылось, ему реально стало плохо, давление подскочило, «скорую» вызывали. Ну ничего: я его лично довез потом, чтобы он не расстраивался так сильно. Разумеется, бесплатно.

— А вы знакомы в реальной жизни с представителями, скажем, подобных группировок? Они вас принимают за своего?

— Да, конечно. Артистов часто воспринимают в качестве их персонажей. Например, Армен, которого играет Армен Бежанян , на самом деле директор нескольких крупных фирм Пермского края. И когда ему говорят «Арменка, продай ботинки», его всего передергивает, потому что он уважаемый человек, у которого в подчинении 2 тысячи человек. У меня, конечно, по-другому. Мое амплуа — жулик. И мне в этом плане повезло больше, чем Армену. (Смеется.)

— В новой передаче вы также мастерски водите автомобиль. Сколько машин вы поменяли за свою жизнь?

— Сейчас у меня 13-я машина. Все свои машины помню. А права у меня с 1995 года, но я еще до этого сменил две машины и получил права, когда уже была третья. Права тогда тяжело было получить. Я четыре раза пересдавал вождение. Мне попался такой гаишник завистливый, потому что у меня была машина, а у него не было. И я долго не мог сдать — он докапывался до каких-то элементарных вещей. В итоге я выписался из того города, прописался в другой и сдал за три минуты.

— В сериале «Реальные пацаны» вы уже снимаетесь много лет в роли Иваныча. Удалось подружиться с кем-то из коллег за столько лет?

— Да, мы общаемся хорошо. Например, когда Юля Колмогорова, которая жену мою играет, приезжает в Москву, мы обязательно даем билеты на выступления «Уральских пельменей» ей или ее подружкам.

— Ваша жена не ревнует к киношной супруге?

— Нет, Татьяна всегда на площадке со мной. И с Юлей прекрасно общается, они подружки почти. Тут никакой ревности нет, это же кино, это все неправда.

— А кем же она работает?

— Моя жена — врач-терапевт. На площадке всегда поможет, всегда пообщается. У меня с ней, кстати, одна и та же фамилия. Она была Ершовой в девичестве, так и осталась. Не пришлось менять фамилию.

— У ваших детей вы видите актерские задатки, как у звездного папы?

— Я же не актер. Я актер одной роли. Это роль немногословного бандюгана, который своим редким словом может как рассмешить, так и обидеть. И вот теперь мне если предлагают еще где-то сниматься, то в ролях исключительно такого же плана. Какой-то угрюмый мент, либо вояка контуженный, либо жулик. И это не зря, потому что я ничего другого не сыграю никогда в жизни. Понимаете, я не завишу от актерства, это не самоцель в жизни. И в этом плане мне повезло, потому что актеры зависимы от профессии, а у меня другая прекрасная работа. Я — в числе авторов и актеров «Уральских пельменей». Шоу востребовано уже многие годы, поэтому работа у меня хорошая и, надеюсь, стабильная. (Улыбается.)

— И все-таки чем занимаются ваши сыновья? По каким стопам идет подрастающее поколение?

— Мои стопы не туда направлены. Я инженер-сварщик, я технарь по жизни. Я люблю делать что-то руками, головоломки разгадывать. Я каменщик шестого разряда, поэтому по каким стопам дети должны пойти? (Улыбается.) Наверное, по своим просто.

Захар, старший сын, занимается театральными постановками в стиле косплея. Ну а младший, Назар, пока еще не определился, учится в школе. Ну, ждем.

— Признайтесь, вы в свободное время чем предпочитаете заниматься?

— На даче много всяких дел. Где-то по электричеству сам что-то делаю, где-то надо сваркой сделать оградку, деревце посадить. А вообще в свободное время стараюсь больше путешествовать. Мы с женой много ездим на машине. Уже были пять раз на Алтае, до Архангельской области доезжали, до Юга доезжали, в Казахстане были. И все на машине. До Байкала только не доехали.