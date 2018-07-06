Жизнь до 120 лет ‐ реальность или фантастика?

Минздрав , по сообщению РИА «Новости» , спрогнозировал увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году до 80,1 года. Опрошенные «360» специалисты уверяют, что можно прожить и больше 100 лет, если следовать определенным рекомендациям.

Индивидуальная ответственность

К 2030 году средний показатель жизни у женщин будет составлять 83,7 года, у мужчин — 75,8 года, заявила главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно‐клинического центра Ольга Ткачева

Человек, по мнению профессора ФМБА России, врача персонифицированной медицины, диетолога Маргариты Королевой, может здравствовать и 120 лет, но достижение таких результатов требует определенного подхода к собственной жизни.

«Этим (своим образом жизни) надо заниматься еще с детства, чтобы качество жизни было на протяжении всего периода жизни человека в его индивидуальной ответственности», — считает Маргарита Королева.

По ее мнению, детей надо научить правильно и рационально питаться, «давать азбуку выбора здоровых продуктов», прививать им понимание необходимости занятий физической активностью, управления стрессом. Специалист считает, что следует повышать индивидуальную ответственность уже в детском возрасте, как в Японии — стране с высокой продолжительностью жизни.

«И уже будучи во взрослом состоянии человек также будет нести индивидуальную ответственность за собственное здоровье, своевременно обследоваться, выбирать для себя полезные натуральные продукты, на протяжении жизни активно двигаться. Мы можем при этом жить 120 лет, и все эти факторы позволят нам жить качественно при этом», — сказала Маргарита Королева.

Жизнь со смыслом

Человек должен к чему-то стремиться. В том числе и в этом заключается секрет долгожительства, считает психолог Виктор Пономаренко

«Дело в том, чтобы человек жил долго, у него должен быть смысл в жизни: для чего, ради чего он живет. Понимание смысла приходит только в деятельности. Так устроен человек — в общественно-полезной деятельности, как бы это ни звучало банально и как бы это не набило оскомину, но другого рецепта нет», — сказал Виктор Пономаренко.

В связи с этим специалист поддержал увеличение пенсионного возраста.

«Известно, когда человек уходит на пенсию, он стареет моментально, и его жизнь сокращается до нескольких лет. Поэтому, к слову сказать, я обеими руками приветствую увеличение пенсионного возраста», — заявил Виктор Пономаренко.

Он отметил, что следует не просто увеличить пенсионный возраст, а параллельно нужно создавать соответствующие условия для трудоустройства людей разной возрастной группы.

Для хорошего самочувствия пенсионер должен действительно чувствовать себя не обузой для общества, а общественно полезным, считает Маргарита Королева

«Неслучайно таких людей собирают в какие-то коммуны, позволяют им общаться, заниматься любимым делом, поддерживать общий уровень энергии, качества жизни», — отмечает Маргарита Королева.

Специалист считает, что несмотря на то, что индивидуальная ответственность за свое самочувствие формируется исключительно с детства, есть возможность исправить ситуацию и в зрелом возрасте. Необходимо заняться своим здоровьем здесь и сейчас, в том числе следить за питанием и проходить обследования.

Свой доктор и диспансеризация

По мнению кандидата медицинских наук, врача-терапевта Анжелы Шакировой, в данном вопросе существуют два аспекта: как человек может помочь себе сам и как улучшить самочувствие с помощью медицины.

С точки зрения самопомощи ситуация, по словам специалиста, изменилась в положительную сторону. Это связано с улучшением культуры питания, борьбой с курением и другими аспектами.

Человеку, по мнению Анжелы Шакировой, даже в случае хорошего самочувствия следует хотя бы раз в год прибегать к помощи медицины — проходить минимальный диспансерный осмотр.

«Это общий анализ крови, это кардиограмма, ультразвук, если женщина — это гинеколог, если мужчина — это уролог. Даже, в принципе, при нормальном самочувствии некий минимальный диспансерный набор. Сейчас в поликлиниках, которые приписаны к пациенту, это все делается», — сказала Анжела Шакирова.

Специалист призывает не заниматься самолечением, если у пациента есть какие-то жалобы, хронические заболевания. Лучше завести «своего врача».

«Должен быть доктор, который вас наблюдает. Если вы еще не нашли этого доктора, просто его надо найти. С этим доктором вы планируете уже свою стратегию — что вы сделаете, чего вы хотите достичь со своим здоровьем, чтобы уровень холестерина был в норме, чтобы гинекологические проблемы не прогрессировали», — считает Анжела Шакирова.

По мнению врача, это принесет безусловный успех. «Свой доктор» всегда даст нужные рекомендации о необходимости дополнительных исследований и обращения к узким специалистам.