Сбылась мечта сына фронтовика, нашедшего могилу погибшего отца

Живёт у нас в районе заслуженный учитель Станислав Кузьмич Черноусов. Несмотря на возраст, он — активный участник жизни района и ТЦСО «Бутово». Родившийся в июне сорок первого Станислав Кузьмич принадлежит к поколению детей войны: самое начало его жизни пришлось на военное лихолетье. Но война оставила в его судьбе ещё один печальный след. Станислав Кузьмич никогда не видел своего отца, погибшего в дни Великой Отечественной. Долгое время он даже не знал, где его могила. Всю свою жизнь Станислав Кузьмич пытался это узнать через военные архивы. И лишь в 2016-м пришли материалы, подтверждавшие, что его отец, Кузьма Черноусов, похоронен в братской могиле близ посёлка Чоповичи на территории Житомирской области (Украина). Узнав об этом, Станислав Кузьмич, несмотря на нынешние трудности, решился в одиночку съездить на Украину на могилу отца.

Но кроме политических трудностей были и трудности финансовые, связанные с этой поездкой. Ведь наши педагоги и пенсионеры — не самые богатые люди страны. Далёкое путешествие было весьма затратным в плане финансов.

Испытывая трудности с самостоятельной поездкой на Украину, Станислав Кузьмич обратился в управу района Северное Бутово. Он рассказал о своём желании увидеть могилу отца главе управы района Северное Бутово Регине Захаровой . В итоге управа рассмотрела обращение педагога-пенсионера — и выразила готовность оказать содействие.

И вот наш земляк отправился в далёкий путь на охваченную смутой Украину — на могилу отца. Уже на Украине, когда он ждал автобус до мемориала павшим, один из пассажиров спросил его, кто он и куда едет. Вскоре он вновь подошёл к путнику и сообщил: «Вас будет встречать председатель поселкового совета». Председатель оказался человеком на редкость добрым и внимательным. Он спросил, где Станислав Кузьмич собирается ночевать — и, не раздумывая, предложил переночевать в местной больнице.

В дни пребывания в Чоповичах Станислав Кузьмич посетил православный храм. Здесь он заказал панихиду по отцу и по всем захороненным в братской могиле. А захоронено в ней более шестисот (!) бойцов и командиров. И это лишь одна из множества братских могил на территории Украины…

По окончании службы батюшка — отец Роман — подошёл к Станиславу Кузьмичу и также спросил, где он собирается ночевать. Тот ответил, что председатель обещал устроить в больницу. И тут отец Роман предложил поехать к нему в гости. У него — большая семья (семеро детей), но для гостя в радушном доме отца Романа место нашлось. Батюшка и матушка не только приютили и накормили Станислава Кузьмича, но и довезли его на своей машине до железнодорожной станции. Наш учитель тоже в долгу не остался — и помог с математикой детям батюшки.

О простых украинцах Станислав Кузьмич сказал так: «Люди, с которыми я встречался, беседовал — это великодушные, добрейшие люди. Председатель поселкового совета изъявил желание сфотографироваться со мной у танка на братской могиле и обещал прислать фото. А батюшка стал настоящим другом».

Недавно наш бутовский путешественник написал письмо в управу. «Дорогая Регина Михайловна! — говорится в письме. — Я искренне благодарен Вам за осуществление моей мечты побывать на братской могиле отца. Я получил глубокое душевное удовлетворение — и, мне кажется, даже боли в ногах стали не такими мучительными. Храни вас Господь!»

Так закончилась история странствия, вновь, несмотря ни на что, связавшего Россию и Украину. Станислав Кузьмич исполнил свою мечту и обрёл новых друзей.