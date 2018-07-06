Ещё
Сбылась мечта сына фронтовика, нашедшего могилу погибшего отца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сбылась мечта сына фронтовика, нашедшего могилу погибшего отца 

Вестник Бутова 47 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Живёт у нас в районе заслуженный учитель Станислав Кузьмич Черноусов. Несмотря на возраст, он — активный участник жизни района и ТЦСО «Бутово». Родившийся в июне сорок первого Станислав Кузьмич принадлежит к поколению детей войны: самое начало его жизни пришлось на военное лихолетье. Но война оставила в его судьбе ещё один печальный след. Станислав Кузьмич никогда не видел своего отца, погибшего в дни Великой Отечественной. Долгое время он даже не знал, где его могила. Всю свою жизнь Станислав Кузьмич пытался это узнать через военные архивы. И лишь в 2016-м пришли материалы, подтверждавшие, что его отец, Кузьма Черноусов, похоронен в братской могиле близ посёлка Чоповичи на территории Житомирской области (Украина). Узнав об этом, Станислав Кузьмич, несмотря на нынешние трудности, решился в одиночку съездить на Украину на могилу отца.
Но кроме политических трудностей были и трудности финансовые, связанные с этой поездкой. Ведь наши педагоги и пенсионеры — не самые богатые люди страны. Далёкое путешествие было весьма затратным в плане финансов.
Испытывая трудности с самостоятельной поездкой на Украину, Станислав Кузьмич обратился в управу района Северное Бутово. Он рассказал о своём желании увидеть могилу отца главе управы района Северное Бутово Регине Захаровой. В итоге управа рассмотрела обращение педагога-пенсионера — и выразила готовность оказать содействие.
И вот наш земляк отправился в далёкий путь на охваченную смутой Украину — на могилу отца. Уже на Украине, когда он ждал автобус до мемориала павшим, один из пассажиров спросил его, кто он и куда едет. Вскоре он вновь подошёл к путнику и сообщил: «Вас будет встречать председатель поселкового совета». Председатель оказался человеком на редкость добрым и внимательным. Он спросил, где Станислав Кузьмич собирается ночевать — и, не раздумывая, предложил переночевать в местной больнице.
В дни пребывания в Чоповичах Станислав Кузьмич посетил православный храм. Здесь он заказал панихиду по отцу и по всем захороненным в братской могиле. А захоронено в ней более шестисот (!) бойцов и командиров. И это лишь одна из множества братских могил на территории Украины…
По окончании службы батюшка — отец Роман — подошёл к Станиславу Кузьмичу и также спросил, где он собирается ночевать. Тот ответил, что председатель обещал устроить в больницу. И тут отец Роман предложил поехать к нему в гости. У него — большая семья (семеро детей), но для гостя в радушном доме отца Романа место нашлось. Батюшка и матушка не только приютили и накормили Станислава Кузьмича, но и довезли его на своей машине до железнодорожной станции. Наш учитель тоже в долгу не остался — и помог с математикой детям батюшки.
О простых украинцах Станислав Кузьмич сказал так: «Люди, с которыми я встречался, беседовал — это великодушные, добрейшие люди. Председатель поселкового совета изъявил желание сфотографироваться со мной у танка на братской могиле и обещал прислать фото. А батюшка стал настоящим другом».
Недавно наш бутовский путешественник написал письмо в управу. «Дорогая Регина Михайловна! — говорится в письме. — Я искренне благодарен Вам за осуществление моей мечты побывать на братской могиле отца. Я получил глубокое душевное удовлетворение — и, мне кажется, даже боли в ногах стали не такими мучительными. Храни вас Господь!»
Так закончилась история странствия, вновь, несмотря ни на что, связавшего Россию и Украину. Станислав Кузьмич исполнил свою мечту и обрёл новых друзей.
Вестник Бутова: последние новости
В ТЦСО «Бутово» пройдёт поэтический час Дизайнеры из Северного Бутова заявили о себе на столичном уровне Сегодня конкурс «Московские мастера» выявит лучшего продавца столицы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Российские звезды до и после пластики5
Зачем фанаты-иностранцы едут в Россию на самом деле1
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем9
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать9
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение