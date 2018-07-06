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Сестра Виктории Бекхэм показала редкое фото
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Сестра Виктории Бекхэм показала редкое фото 

Клео.Ру 32 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Сестра Виктории Бекхэм Луиза Адамс (Louise Adams) по праву является гордой матерью. Она разместила в Insta фотографию себя вместе с сыном Финлеем, который выглядит очень взрослым во фраке.
Не так давно мать и сын присутствовали на ужине, где и была сделана фотография. Поклонники немедля бросились комментировать снимок: «Ты не выглядишь, как его мать. Если честно, ты больше похоже на его сестру», «Красавица! Ты выглядишь, как его сестра, ненамного старше».
Луиза затем выложила и фотографию ее старшей дочери Таллулы, которая выглядела совершенно роскошно в чудесном вечернем платье. «Краса выпускного вечера», — написала Луиза. Позднее открылось, что девушка получила титул королевы выпускного бала.
Луиза, как и ее сестра, владеет бутиком одежды, правда, не в Лондоне, а в Ходдесдоне, графство Хартфордшир. У Луизы четверо детей: Либерти, Таллула, Финлей и Квинси. В 2014 году она рассталась со своим вторым мужем Дарреном.
А вот брак ее сестры, Виктории Бекхэм, только крепчает. Недавно СМИ писали о том, что звезды на грани развода, но Дэвид и Виктория даже и не думают об этом и не так давно отпраздновали гранатовую свадьбу, они в браке уже 19 лет.
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