Как увеличить член с помощью гидропомпы

Есть парни, для которых завести отношения — дело проблемное. Конечно, забавно слышать от накачанного двухметрового метросексуала с вываливающимся членом до колен, что девушкам не важны рост, размер полового органа и внешняя красота. Можно заняться своим ростом посредством спорта и турников, начать ухаживать за собой, но что делать с мужским достоинством? Не бывает так, что идешь по улице и видишь объявления типа «Вин-чунь: обретете навыки самообороны, большой член, самодисциплину и душевное спокойствие». А в интернете вообще можно с ума сойти от многочисленных объявлений, основа которых — бред чистой воды. Серьезно: даже не думай использовать соду! Но как же тогда увеличить свой член и при этом не ложиться под нож? Ответ один: гидропомпа Bathmate.

Гидропомпа Bathmate

Никакие другие инструменты не дадут тебе такого эффекта, как устройство для увеличения полового члена от английской компании Bathmate. Этот девайс работает за счет создания отрицательного давления вокруг полового члена, благодаря чему обеспечивается прилив крови к пещеристым телам и он становится больше. В увеличенном состоянии он может держаться до 8 часов, но для достижения таких результатов рекомендуется использовать гидропомпу не менее пяти раз в неделю. Тут кроется особенность процесса роста: во время регулярных тренировок расширение сосудов приводит к появлению дополнительных клеток, за счет чего и происходит рост. Грубо говоря, пенис начинает адаптироваться под непривычную для него окружающую среду. Как и везде, потребуются терпение и дисциплина, поэтому для полноценного результата необходимо соблюдать периодичность тренировок. В среднем за 6 месяцев использования гидропомпы увеличение происходит на 30%. В зависимости от твоих начальных физических данных и потребностей, ты можешь выбрать модели Hercules (давление -0,35bar), Hydromax (давление -0,55bar) или Xtreme (давление -0,60bar). Помимо увеличения, гидропомпа от Bathmate поможет скорректировать кривой пенис, повысить потенцию и усилить твердость во время эрекции, так как локальное отрицательное давление (ЛОД-терапия) успешно используется в медицине, возвращая мужскую силу. Купить гидропомпу Hydromax x30 →

Принцип работы

Достоинство Bathmate — использование воды вместо воздуха в качестве рабочей среды для создания разрежения вокруг члена. Плотность воды позволяет эффективно и безопасно тренировать член, снижая до минимума побочные эффекты и ускоряя процесс роста. Все дело в том, что вода намного плотнее воздуха, то есть, вытесняя любое количество воды, член моментально реагирует, заполняя освободившийся объем, что позволяет контролировать степень увеличения. За счет такого метода работы ты не получишь побочных эффектов или отравлений, как от таблеток. Если сравнивать с экстендером, то посредством разрежения водной среды член увеличивается равномерно за счет тренировки сосудистой системы и гладкой мускулатуры. Если ты хочешь узнать подробнее не только о принципе работы гидропомпы Bathmate, но и о технике использования, а также быть в курсе последних новостей и событий в индустрии увеличения члена, то тебе стоит вступить в их официальную группу «Вконтакте». Там ты найдешь не только текст и картинки, но и полезные видео, а также сможешь задать интересующий вопрос и оперативно получить обратную связь. Почитать отзывы о Bathmate →

Качество

Как бы ты ни любил пошлый юмор, но к члену нужно относиться серьезно и ответственно. Иначе стоять не будет или отвалится (сам решай, что хуже). Поэтому если решился приобрести тренажер для пениса, то избегай подделок. Оригинальные гидропомпы Bathmate производятся на собственной фабрике в Англии и изготавливаются из материала «лексан» — высокопрочного пластика, заменяющего стекло там, где прочность важнее стоимости. Помимо того, что подделки состоят из хрупкого пластика, оргстекла и подобных дешевых материалов, которые имеют малую прочность, возникает возможность нанести себе вред токсичностью деталей, а самое главное — не получить нужного результата из-за некачественной сборки или отсутствия давления. Чтобы определить оригинальную продукцию Bathmate, ты можешь воспользоваться их сервисом подтверждения по продукт-идендификатору (PID-код), который находится на измерительной шкале гидропомпы. Проверить оригинальность гидропомпы Bathmate →