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В Нижнем Новгороде без вести пропал пациент кардиологического центра
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В Нижнем Новгороде без вести пропал пациент кардиологического центра 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде объявлен поиск 60-летнего Евгения Пряхина. Пожилой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, ушел из кардиологического центра в Советском районе 3 июля и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
На момент исчезновения Евгений Пряхин был одет в светлую рубашку с коротким рукавом и светлые брюки. Рост пропавшего мужчины 175 см, телосложение среднее, волосы седые, голова почти лысая. На плече у мужчины татуировка в виде розы, пронзенной кинжалом. При себе он имел синюю тряпичную барсетку.
Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Пряхина, звонить по телефону 291-51-51 или сообщать имеющиеся сведения в полицию по каналу связи 102.
Напомним, пропавший пациент нижегородской инфекционной больницы Владимир Марков найден живым.
Фото: ПСО «Волонтер»
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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