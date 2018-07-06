45 необходимых вещей для похода, пикника, отпуска и прогулок по Петербургу

Мы знаем, чем вы займетесь в дождливые выходные (помимо просмотра матча «Россия-Хорватия») и нашли моднейшие вещи для похода, пикника и внезапного потепления (а вдруг?). Плащи-палатки, пледы-трансформеры, плетеные корзинки и панамы с цветочным принтом — от недорогих до бесценных.

Прогулки по городу

Главная вещь в прогулке по переменчивому Петербургу — дождевик, причем такой, чтобы сворачивался и помещался в сумку. Но если вам не хочется ходить под целлофаном, полиэтиленом и пластиком (пусть и прозрачным), купите классный зонт с системой «антиветер» (приобретать другие в этом городе абсолютно бессмысленно). Прогулочную экипировку можно дополнить патриотичной декой Kupchino, главной книгой «коренных» «В Питере — жить» и «инсайдерскую» карту St. Friday Socks, где, кроме «жить», рассказывается, где гулять, закусывать, выпивать, не спать и тратить.

Отпуск

Если терпеть аномально-дождливую погоду сил нет, пакуйте чемоданы. Чтобы долететь до пункта назначения лоукостером (без огромного багажа), нужно взять только гавайскую рубашку от Bat Norton, неубиваемые эспадрильи Chanel , восстанавливающий бальзам после загара Clarins, косметичку с берушами Beauty Junky и мастера мгновенных снимков Fujifilm, к которому сейчас прилагаются дождевик, мелки и даже ложки.

Поход

Июль — отличное время для походов, причем неважно куда — на Алтай или до Сестрорецка. Главное — взять с собой резиновые вездеходы, вместительную удобную сумку, продлевающий работу телефона power bank и безразмерную непромокаемую куртку-палатку. Стиль «жена лесника» сейчас в моде — доказано брендами Off-White, Loewe и Dries Van Noten.

Пляж

На случай возвращения жаркой майской погоды (мы не теряем надежды) стоит запастись пляжной авоськой, кислотными шлепанцами, ультрамодной плетеной шляпой и надувным кругом-фламинго точь-в-точь как на Новой Голландии. Большинство вещей можно найти в центре Петербурга — в магазине Designboom у Красного Моста.

Пикник

Там же есть идеальные сумки-контейнеры, в которые умещается и посуда, и полотенце, и бутылка Просекко. А разместить собственноручный кейтеринг можно на пледе-трансформере, который превращается в одеяло с первым дуновением ветра.