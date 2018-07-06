45 необходимых вещей для похода, пикника, отпуска и прогулок по Петербургу 

Мы знаем, чем вы займетесь в дождливые выходные (помимо просмотра матча «Россия-Хорватия») и нашли моднейшие вещи для похода, пикника и внезапного потепления (а вдруг?). Плащи-палатки, пледы-трансформеры, плетеные корзинки и панамы с цветочным принтом — от недорогих до бесценных.
Прогулки по городу
Главная вещь в прогулке по переменчивому Петербургу — дождевик, причем такой, чтобы сворачивался и помещался в сумку. Но если вам не хочется ходить под целлофаном, полиэтиленом и пластиком (пусть и прозрачным), купите классный зонт с системой «антиветер» (приобретать другие в этом городе абсолютно бессмысленно). Прогулочную экипировку можно дополнить патриотичной декой Kupchino, главной книгой «коренных» «В Питере — жить» и «инсайдерскую» карту St. Friday Socks, где, кроме «жить», рассказывается, где гулять, закусывать, выпивать, не спать и тратить.
Отпуск
Если терпеть аномально-дождливую погоду сил нет, пакуйте чемоданы. Чтобы долететь до пункта назначения лоукостером (без огромного багажа), нужно взять только гавайскую рубашку от Bat Norton, неубиваемые эспадрильи Chanel, восстанавливающий бальзам после загара Clarins, косметичку с берушами Beauty Junky и мастера мгновенных снимков Fujifilm, к которому сейчас прилагаются дождевик, мелки и даже ложки.
Поход
Июль — отличное время для походов, причем неважно куда — на Алтай или до Сестрорецка. Главное — взять с собой резиновые вездеходы, вместительную удобную сумку, продлевающий работу телефона power bank и безразмерную непромокаемую куртку-палатку. Стиль «жена лесника» сейчас в моде — доказано брендами Off-White, Loewe и Dries Van Noten.
Пляж
На случай возвращения жаркой майской погоды (мы не теряем надежды) стоит запастись пляжной авоськой, кислотными шлепанцами, ультрамодной плетеной шляпой и надувным кругом-фламинго точь-в-точь как на Новой Голландии. Большинство вещей можно найти в центре Петербурга — в магазине Designboom у Красного Моста.
Пикник
Там же есть идеальные сумки-контейнеры, в которые умещается и посуда, и полотенце, и бутылка Просекко. А разместить собственноручный кейтеринг можно на пледе-трансформере, который превращается в одеяло с первым дуновением ветра.