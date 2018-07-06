Безопасность дачного дома — решетки на окна

Владельцам садоводческих участков приходится решать множество разнообразных вопросов, в том числе связанных с проблемами безопасности. Особенно актуальными они становятся с закрытием сезона, осенью, когда дачный поселок начинает пустовать и появляется свобода действий для воров и прочих злоумышленников. Одним из самых простых, но эффективных решений, является установка решеток на окна. Это не только гарантирует безопасность и неприкосновенность жилища, но и даст владельцам возможность проявить фантазию и сделать решетки интересным элементом декора, придающим дому особую индивидуальность и стиль.

Конечно, выбор сделать не так-то просто, ведь решетки различаются по своей конструкции, степени защиты и внешнему виду.

Они могут быть:

— стационарными (глухими);

— съемными;

— раздвижными;

— распашными.

Стационарные металлические решетки считаются самой надежной и практичной защитой. Они состоят из неделимого полотна и наглухо крепятся к зданию с наружной стороны. Демонтировать такой тип решеток невозможно.

Толстые прутья спасут почти от любой попытки взлома и иных действий вандалов — это огромный плюс такого вида защиты. Однако несоответствие требованиям пожаробезопасности — существенный минус.

Если возникнет критическая ситуация, невозможность выбраться из дома через окно может сыграть свою роковую роль. Поэтому оптимальным вариантом будет установка разных видов решеток, не только «глухих», по всему периметру помещения.

Съемные решетки, как и стационарные, тоже представляют собой единое неделимое полотно, но крепятся они к фасаду здания не «намертво», и монтируются в стену не столь глубоко.

При возникновении пожара или иной критической ситуации конструкцию можно демонтировать. Правда, не стоит рассчитывать, что сделать это получится быстро, так как крепежные элементы для надежности закручивают весьма туго.

Данная конструкция менее эффективна и устойчива, однако все равно считается весьма достойным вариантом защиты от злоумышленников.

Наиболее популярными и удобными в плане использования являются раздвижные решетки. По своей структуре они напоминают гармошку, открываются и закрываются без усилий, одним движением руки. Устанавливать их можно не только на окна, но и на двери, получая, таким образом, единый визуальный ансамбль. Монтируются они на любой тип стены: на кирпич, бетон дерево.

Из недостатков следует отметить отсутствие высокого эстетизма данной конструкции и весьма среднюю степень защиты, которая страдает из-за тонких прутьев, выполненных в виде пластин. Их легко повредить или совсем сломать.

Распашные решетки представляют собой устройство, глубоко вмонтированное в стену при помощи надежного крепления, имеющее две или одну створку. Они представляют собой металлический каркас с обрешеткой из стальных полос или арматуры, где дверцы легко открываются и закрываются со стороны помещения, и оснащены замком или щеколдой.

Чтобы вскрыть такую защиту с внешней стороны здания, придется приложить немало усилий, что делает попытки взлома практически бессмысленными.

Существует также деление решеток на:

— кованые;

— сварные.

Кованые решетки отличаются сложностью исполнения и дороговизной, однако, они являются самым эстетичным из всех существующих вариантов, при этом прекрасно выполняют свою основную охранную функцию. Здесь предоставляется простор для полета фантазии с возможностью воплотить свои самые смелые дизайнерские идеи: нестандартные формы, сложные рисунки, разнообразные декоративные вставки. Изготавливаются такие конструкции, как правило, под заказ по эскизам клиента.

Сварные решетки изготавливаются из стальной арматуры. Расположение элементов может быть разным, ширина металлических прутьев тоже различна. Не отличаются особой эстетической привлекательностью, зато отвечают требованиям надежности в полной мере.

Главное правило, которое нужно помнить при установке решеток на окна: в целях безопасности стационарные конструкции обязательно нужно комбинировать хотя бы с одной распашной или съемной.

Любопытно, что существует нормативный документ МВД РФ , изданный в 2002 г., в котором говорится о технических требованиях к защитным элементам зданий. Согласно нему, оконные проемы первых этажей дач, садовых домиков и коттеджей с длительным отсутствием владельцев нужно защищать щитами не ниже 2 класса защиты. Это означает, что металлические решетки могут быть произвольной конструкции, но изготавливать их нужно из стальных прутьев сечением не менее 78 мм. Размер образуемой ими ячейки не должен превышать 230 см3.

Данный документ хоть и не является обязательным стандартом, но носит рекомендательный характер.

Производством и продажей решеток занимаются специальные фирмы, хотя есть и компании с широким профилем деятельности, предлагающие жалюзи и иные средства защиты, в том числе и ставни.

При желании изготовить решетку на окна можно и самостоятельно. При грамотном подходе и правильном монтаже такая конструкция мало чем будет отличаться от своего заводского аналога.