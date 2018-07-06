Ночь на Иван Купала: костромичи будут грызть подорожник, прыгать через костер и обливаться водой

Костры

Прыжки через костер — традиционное гадание в ночь на Ивана Купала.

«Через костер нужно прыгать парами. Если во время прыжка руки у молодых людей разъединятся, то пара не поженится. Я надеюсь, что мы с молодым человеком руки не расцепим», — рассказывает костромичка Ольга.

Есть еще одна примета, связанная с костром — девушка, которая протанцует всю ночь у девяти костров, обязательно в этом году выйдет замуж.

Растения

Еще одна примета — найти ночью цветущий папоротник. Он, согласно легенде, поведает о том, где зарыты клады. Правда, никто этот волшебный цветок ни разу пока так и не нашел.

«Моя подруга три года назад гадала очень странным образом. Она где-то прочитала, что в Купальскую ночь нужно зубами сорвать подорожник, а потом положить его под подушку, чтобы приснился суженый. Суженый ей, действительно, приснился — в прошлом году гуляли на их свадьбе», — рассказала Ирина.

Вода

С водой в ночь на Ивана Купала связано очень много. Например, раньше по реке пускали венки — таким образом гадали на женихов. Сейчас такой обряд в Костромской области совершают редко. Но, оказывается, есть альтернатива.

«Мы с мужем познакомились очень забавно. Я приехала в свою родную деревню. Шла вечером 6 июля из магазина домой. Как вдруг из-за угла дома выбегает какой-то молодой человек и обливает меня водой. Я долго кричала и ругалась, покрутила ему у виска и отправилась домой сушиться. На следующий день он увидел меня на улице и извинился — сказал, что я ему очень нравлюсь. А после такого обряда поженились его мама с папой. Мы, кстати, тоже поженились через 3 года», — рассказала костромичка Светлана.

Обряд заключается в том, что если в купальскую ночь какой-то мужчина случайно или специально обольет женщину водой, то они поженятся.