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Женщина упала лицом в костер лицом во время праздника славян в Витебске
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Женщина упала лицом в костер лицом во время праздника славян в Витебске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Ночь Ивана Купалы запомнилась небольшим инцидентом в Белоруссии. Женщина упала в костер во время обряда в Витебске. Соответствующий видеоролик попал в соцсети.
На кадрах видно, что группа людей прыгала через костер. По случайности женщину сбил парень. Они столкнулись друг с другом в момент прыжка. В результате гражданка упала в огонь.
По предварительным данным, она получила сильные ожоги лица, рук и ног. Ее доставили в больницу. Врачи говорят, что состояние пациентки нормализуется, ее жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что уральский дачник, сжигая мусор, едва не спалил весь поселок. В результате его действий начался сильный пожар. Пламя перекинулось на сухую траву, а ветер разнес огонь к соседям.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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