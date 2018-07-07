Женщина упала лицом в костер лицом во время праздника славян в Витебске

Ночь Ивана Купалы запомнилась небольшим инцидентом в Белоруссии. Женщина упала в костер во время обряда в Витебске. Соответствующий видеоролик попал в соцсети.

На кадрах видно, что группа людей прыгала через костер. По случайности женщину сбил парень. Они столкнулись друг с другом в момент прыжка. В результате гражданка упала в огонь.

По предварительным данным, она получила сильные ожоги лица, рук и ног. Ее доставили в больницу. Врачи говорят, что состояние пациентки нормализуется, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что уральский дачник, сжигая мусор, едва не спалил весь поселок. В результате его действий начался сильный пожар. Пламя перекинулось на сухую траву, а ветер разнес огонь к соседям.