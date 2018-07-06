В деле о гибели участницы «Дома-2» появился загадочный бизнесмен

В телепрограмме Андрея Малахова «Прямой эфир» лучшая подруга погибшей 24-летней участницы проекта «Дом-2» Анастасии Тарасюк озвучила свою версию трагедии. Ранее все произошедшее с девушкой считалось несчастным случаем. Теперь же в деле появился таинственный бизнесмен, который дружил с погибшей, несмотря на наличие жены и детей.

Напомним, что 5 июня Анастасия Тарасюк сняла элитную квартиру на западе Москвы. Она проживала в жилище со своей небольшой собачкой и производила на всех только положительное впечатление — красива, успешна. Однако 22 июня она поднялась на 19-й этаж, а потом ее тело было обнаружено под окнами общего балкона. При этом Тарасюк находилась в домашней одежде и наверху оставила свой мобильник и сигареты. Тогда правоохранители объявили, что девушка скорее всего поднялась чтобы полюбоваться видом, но потом у нее видимо закружилась голова.

Но ее подруга считает, что ее бойфренд-бизнесмен мог какими-то словами побудить девушку к роковому шагу. Женщина сообщила, что предприниматель, несмотря на наличие жены и детей, активно ухаживал за Тарасюк. Давал ей деньги для лечения сосудов в Швейцарии, а после ее гибели оплатил похороны на Троекуровском кладбище. Однако дружба с женатым мужчиной не сделала Тарасюк счастливой, из-за этого она все больше чувствовала себя одинокой, считает гостья программы.

Однако другие участники программы высказали мнение, что девушка, приехав в Москву из маленького городка, так и не смогла статья в городе своей и реализовать все свои мечты. Ее партнеры по шоу «Дом-2» сообщили, что девушка была слишком наивной, что могло ее сломить в жесткой Москве.

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