Американская пара приняла светлячков за инопланетных захватчиков и открыла по ним огонь

В штате Пенсильвания полиция арестовала пару, которая палила в воздух по светлячкам. Насекомых они приняли за инопланетян и таким образом решили предотвратить вторжение на Землю.

Источник: New York Post

30-летний Джесси Шилдс и 22-летняя Кэтрин Макклоски решили скрасить субботний вечер наркотиком под названием «соль для ванн». В нетрезвом состоянии мужчина стал палить в воздух из ружья.

Полиция приехала на место стрельбы по просьбе самой пары. Когда Шилдс вдоволь пострелял, он в ужасе побежал к соседям, прихватив возлюбленную, и попросил вызвать стражей порядка.

Разбуженным среди ночи соседям Шилдс поведал, что на них напали инопланетяне, и попросил пустить его в душ, чтобы смыть какую-то слизь, которую на него вылили внеземные создания. В это время подруга борца с инопланетянами рыдала в гостиной.

Когда на место приехала полиция, выяснилось, что инопланетянами были светлячки. Именно по ним и палил из ружья Шилдс. Парочку повязали за наркотики и проникновение в чужой дом. Сейчас Шилдс и Макклоски находятся под арестом.