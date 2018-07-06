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Американская пара приняла светлячков за инопланетных захватчиков и открыла по ним огонь
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Американская пара приняла светлячков за инопланетных захватчиков и открыла по ним огонь 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В штате Пенсильвания полиция арестовала пару, которая палила в воздух по светлячкам. Насекомых они приняли за инопланетян и таким образом решили предотвратить вторжение на Землю.
Источник: New York Post
30-летний Джесси Шилдс и 22-летняя Кэтрин Макклоски решили скрасить субботний вечер наркотиком под названием «соль для ванн». В нетрезвом состоянии мужчина стал палить в воздух из ружья.
Полиция приехала на место стрельбы по просьбе самой пары. Когда Шилдс вдоволь пострелял, он в ужасе побежал к соседям, прихватив возлюбленную, и попросил вызвать стражей порядка.
Разбуженным среди ночи соседям Шилдс поведал, что на них напали инопланетяне, и попросил пустить его в душ, чтобы смыть какую-то слизь, которую на него вылили внеземные создания. В это время подруга борца с инопланетянами рыдала в гостиной.
Когда на место приехала полиция, выяснилось, что инопланетянами были светлячки. Именно по ним и палил из ружья Шилдс. Парочку повязали за наркотики и проникновение в чужой дом. Сейчас Шилдс и Макклоски находятся под арестом.
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