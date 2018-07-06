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Дженис Дикинсон в купальнике: смотри фото!
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Дженис Дикинсон в купальнике: смотри фото! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Дженис Дикинсон (63) — модель и самый настоящий секс-символ 80-х. Сама она, кстати, называет себя первой супермоделью. На счету звезды 37 обложек Vogue, сотни показов и собственное реалити-шоу «Модельная школа ведьмы Дженис».
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Но в 2016-м жизнь Дикинсон кардинально изменилась: у модели диагностировали рак груди. Она пережила двойную мастэктомию, а после — химиотерапию. Однако грудь Дженис восстановили: операцию можно было сделать, не вынимая имплантов.
И у супермодели все наладилось. Папарацци частенько замечают ее во время прогулок. А теперь вот подловили на пляже Лос-Анджелеса. Дженис загорала и с удовольствием позировала фотографам. Ее фигуре мы можем только позавидовать, всем бы так выглядеть в 63!
https://www.youtube.com/watch?v=a6Nez-YQ1Jg
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhenis-dikenson-v-kupalnike-smotri-foto/
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