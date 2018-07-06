Новинки июля: познавательные, секретные и для тех, кто любит остреньеон

Ну вот почти и половина лета. Почти. А новости у нас хорошие, полезные и интересные. И чуточку футбольные, но это нормально, когда ЧМ в самом разгаре.

Закуски для болельщиков

Ну, а куда деваться безит закуски, когда идет ЧМ. Компания РЕМИТ начала продажи новой эксклюзивной серии премиальных мясных снеков KABANOS. При производстве 100 г которых по рецептуре закладывается 185 г мяса и используются специи экстра-класса. Линейка представлена тремя вкусами: Chicken — для тех, кто любит понежнее, Pork — для тех, кто больше всех проголодался, и Chili — для острых вкусовых ощущений. Мясной продукт в виде связки тонкой сырокопченой колбаски, длина которой больше двух метров, покоряет сердца болельщиков. Отличная закуска для дружеских посиделок и чтобы зарядиться энергией при просмотре любимого матча.

Чистый и свежий вкус

Электролиты — комплекс минеральных веществ, который придает Smartwater уникальный, чистый и свежий вкус. Бренд появился в 2007 году, вкус «воды, вдохновленной облаками» высоко ценится потребителями по всему миру. Smartwater — это элегантный путь сохранить увлажненной кожу и чувствовать свежесть в течение дня. Новый более «умный» способ гидратации вдохновляет людей на то, чтобы достигать новых высот, быть в курсе тенденций и жить захватывающей жизнью. Голливудская красавица Дженнифер Энистон стала лицом кампании. Вода является неотъемлемой составляющей ее ежедневного рациона и позволяет ей выглядеть свежей и отдохнувшей.

Кофейня там, где Mllicano

Представьте, что вам предлагают увидеться за чашечкой кофе. Вероятно, вы тут же поинтересуетесь: «в какой кофейне встречаемся»? Большинство из нас действительно привыкли считать, что по-настоящему вкусный и ароматный напиток может быть приготовлен только профессионалом, ну или как минимум — кофемашиной. Этим летом вам предстоит попрощаться с этим стереотипом. Готовьтесь наслаждаться отличным кофе где угодно, в любой компании и так часто, как вам того захочется. Нет, мы не предлагаем вам срочно завести дружбу с бариста. Jacobs Millicano представляет новинку: Crema Espresso. Теперь вы сможете самостоятельно приготовить ароматный кофе с пенкой. Почему мы уверены, что он получится идеальным? Все дело в технологии, но это тайна. пейте и наслаждайтесь, и гадайте кофемашина стоит у вас на кухне или… у вас есть какой-то секрет.

"Святой источникпутешествует по России"

Боржоми выпустил лимитированную серию «Святой Источник» — «Города России» для тех, кто посетит нашу страну летом. Всего в коллекции 6 дизайнов этикеток, на каждой из которых изображен один из городов: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Хабаровск и Новосибирск. Этот год богат на масштабные мировые события, в том числе и спортивные, поэтому в городах России ожидается большой поток туристов. Новая линейка поможет познакомиться со страной и станет прекрасным сувениром не только для иностранных путешественников, но и для россиян, которые этим летом активно путешествуют внутри страны. В дальнейшем коллекция «Города России» будет пополнена и другими городами. В июле 2018 г. стартует акция в поддержку проекта, в рамках которой потребители сами смогут определить, какой следующий город России появится на этикетке воды «Святой Источник», отдав свой голос на сайте GorodaRF.com.

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