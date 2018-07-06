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Семья Арианы Гранде против её замужества
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Семья Арианы Гранде против её замужества 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Со стороны может показаться, что история любви Арианы Гранде (Ariana) и Пита Дэвидсона (Pete) выглядит просто идеальной. Но так думают только те, кто не знает парочку лично. Оказывается, семья Гранде категорически против её замужества и в целом каких-либо близких связей с Питом.
Мама Арианы Джоан Гранде (Joan) и брат Фрэнки Гранде (Frankie) серьезно напуганы стремительно развивающимися отношениями молодых людей.
«Конечно, все за неё рады. Но их очень беспокоит, что Пит просто использует её и в конце концов разобьет ей сердце. К сожалению, Ариана никого не слушает и просит оставить её в покое и дать жить своей жизнью» Близкий друг семьи Гранде также сказал, что Джоан беспокоит прошлое Пита, ведь ранее парень злоупотреблял марихуаной.
«Брат Арианы, как бывший наркоман, может с уверенностью утверждать, что Пит не до конца преодолел свою зависимость. Он продолжает курить травку, а от такого времяпрепровождения недалеко и до беды. Фрэнки неоднократно предупреждал об этом сестру, но она не желает ничего предпринимать» Надеемся, что Пит все-таки поработает над своим поведением и заслужит доверие семьи возлюбленной.
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