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Богатую американку потребовали вывести из бассейна из‐за цвета кожи
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Богатую американку потребовали вывести из бассейна из‐за цвета кожи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Живущий в Северной Каролине состоятельный американец вызвал полицию из‐за чернокожей женщины, по‐соседски пришедшей в общественный бассейн. Заявитель не поверил, что американка достаточно богата, чтобы жить в этом же районе. О случившемся сама посетительница зоны отдыза Жасмин Эдвардс написала в своем Facebook.
«Это случилось со мной и моим ребенком. Какой позор!» — написала женщина. По ее мнению, это классический случай расовой дискриминации. Американку удивило что это произошло в районе не из дешевых.
Как следует из видео, бассейном могут пользоваться только живущие по соседству. У каждого из них есть специальный электронный пропуск. У темнокожей женщины пропуск был, но не было с собой документов, подтверждающих, что она живет рядом. Именно по этой причине мужчина и вызвал копов.
«Я здесь единственная черная, вместе с сыном. И он подошел именно ко мне!», — рассказала Жасмин.
Алгоритм Facebook удалил пост американской газеты Liberty County Vindicator за расистские высказывания в отношении индейцев. Позднее соцсеть изменила решение, восстановила публикацию и официальные извинилась. Газета опубликовала выдержки из Декларации независимости.
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