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В перинатальном центре «Мама Патимат» родилось более 4 тысяч малышей
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В перинатальном центре «Мама Патимат» родилось более 4 тысяч малышей 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
Республиканский перинатальный центр Дагестана «Мама Патимат», расположенный в Махачкале, помог появиться на свет более 4,2 тыс. малышам. Медицинское учреждение было открыто 1 июня 2017 года, его строительством и оснащением занималась Госкорпорация Ростех.
По состоянию на 1 июля 2018 года, из 4230 детей, родившихся в перинатальном центре Махачкалы, 166 являются двойняшками, приводит данные агентство ТАСС.
«Мама Патимат» является одним из крупнейших в стране перинатальных центров. Медучреждение рассчитано на 150 коек, а его общая площадь составляет 34 тыс. кв. метров. Высококвалифицированные врачи оказывают медицинскую помощь в области акушерства, гинекологии и неонатологии, а также помогают выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела — от 500 г.
Перинатальный центр оборудован неонатальной техникой холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех: инкубаторами интенсивной терапии ИДН-03 с возможностью мониторинга параметров температуры, влажности воздуха и массы тела новорожденного; фототерапевтическими облучателями; аппаратом ингаляционной анестезии МАИА-01, который позволяет управлять газообменом и проводить дыхательную анестезию всеми современными видами жидкостных и газообразных анестетиков. Кроме того, в центр поставлены неонатальные столы для ухода за новорожденными, обогреватели для компенсации тепловых потерь у младенцев, дефибрилляторы для поддержания сердечного ритма и другое современное оборудование.
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