В перинатальном центре «Мама Патимат» родилось более 4 тысяч малышей

Фото: Антон Тушин

Республиканский перинатальный центр Дагестана «Мама Патимат», расположенный в Махачкале, помог появиться на свет более 4,2 тыс. малышам. Медицинское учреждение было открыто 1 июня 2017 года, его строительством и оснащением занималась Госкорпорация Ростех

По состоянию на 1 июля 2018 года, из 4230 детей, родившихся в перинатальном центре Махачкалы, 166 являются двойняшками, приводит данные агентство ТАСС

«Мама Патимат» является одним из крупнейших в стране перинатальных центров. Медучреждение рассчитано на 150 коек, а его общая площадь составляет 34 тыс. кв. метров. Высококвалифицированные врачи оказывают медицинскую помощь в области акушерства, гинекологии и неонатологии, а также помогают выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела — от 500 г.