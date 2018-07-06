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Пропавший епископ РПЦ найден мёртвым
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Пропавший епископ РПЦ найден мёртвым 

News.ru 1 час назад
В Греции при невыясненных обстоятельствах скончался епископ Бирский и Белорецкий Илия (Казанцев). Православного священника искали в течение дня, а когда нашли, он уже был мёртв.
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