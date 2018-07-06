Ещё
Первой моделью в Саудовской Аравии стала 17-летняя девушка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первой моделью в Саудовской Аравии стала 17-летняя девушка 

ТАСС 39 минут назад
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 6 июля. /ТАСС/. Семнадцатилетняя Талида Тамер стала первой манекенщицей в истории Саудовской Аравии. Как сообщила газета Arab News, она представила на Неделе высокой моды в Париже коллекцию итальянского дизайнера Антонио Гримальди и уже попала на обложку последнего номера журнала Harpers Bazaar Arabia.
Талида рассказала, что родители поддержали ее выбор, а решающим в вопросе определения с профессией стало влияние матери-итальянки, которая сама сделала карьеру модели. «Она научила меня очень многому — я без конца перебирала ее фотографии, слушала рассказы о ее опыте в модельном бизнесе, получила важные советы, — сказала она. — Если бы я не пошла по ее стопам, то непременно увлеклась бы фотографией — это занятие меня очень захватывает. Мне так нравится работать с творческими людьми. На меня оказали влияние и многие известные модели, например, Жизель Бюндхен или Имаан Хаммам».
При этом, по словам Талиды, она понимает, что живет в консервативной стране, и многие могут осудить выбор такой профессии. «Я лишь начинаю карьеру, но знаю, что меня ожидает множество преград, — заявила она. — Учитывая, что я живу в консервативной стране, непременно найдутся люди, не во всем согласные с моим выбором карьеры модели, и я уважаю их право на свое мнение. Так здорово быть одной из первых в чем-то».
Также девушка мечтает появиться на обложке четырех главных изданий в области моды — французском, итальянском, британском и американском издании журнала Vogue и получить водительские права.
ТАСС: последние новости
СМИ: Сергей и Юлия Скрипаль выжили благодаря сильному дождю Любовь с Tinder и без: как спорт помогает создавать семьи Тела трех человек найдены в смытом селевым потоком автомобиле в Дагестане
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Российские звезды до и после пластики5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать10
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем9
Дану Борисову не пускают за границу из-за долгов1
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение